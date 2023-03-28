***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.03.2023 17:45
***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KOZO TANİWAKİ Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
BERNA CANBULAT Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Operasyon Biriminden Sorumlu Direktör
OĞUZHAN ÖNER Genel Müdür Yardımcısı Seviyesinde Görev Yapan Direktör Bankacı İç Denetimden Sorumlu Direktör
HIROYUKI NISHIWADA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Seviyesinde Görev Yapan Direktör
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128728
BIST
17:594.811
En Yüksek
|Değişim
|: -3,73%
|| -186,35
|Açılış
|: 5.004
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
5.005
En Düşük
4.811
17:5919,1220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0351
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,2766
En Düşük
19,0703
17:5920,7447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1251
|Açılış
|: 21,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
20,8449
En Düşük
20,5380
17:591.208,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 7,80
|Açılış
|: 1.208,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
|
1.214,80
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TDGYO
|11,33
|6.335.218
|% 10,00
|
|LUKSK
|82,05
|27.142.209
|% 9,99
|
|EKSUN
|65,00
|1.909.310
|% 9,98
|
|AVHOL
|20,72
|37.274.615
|% 9,98
|
|KRGYO
|11,57
|21.077.030
|% 9,98
|
|ALFAS
|345,60
|610.698.163
|% -10,00
|
|METUR
|4,68
|17.140.992
|% -10,00
|
|CANTE
|47,34
|239.268.570
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.707.118
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,39
|93.507.687
|% -9,97
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|EREGL
|35,80
|2.927.388.678
|% -4,23
|
|THYAO
|119,40
|2.886.203.790
|% -4,71
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|EKGYO
|6,37
|1.099.609.838
|% -7,41
|
|YKBNK
|9,80
|1.494.138.038
|% -3,45
|
|IZMDC
|6,50
|800.938.278
|% 0,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1080
|19,1124
|% 0,13
|
|Euro
|20,7292
|20,7377
|% 0,57
|
|Sterlin
|23,5228
|23,6407
|% 0,59
|
|Frank
|20,7033
|20,8280
|% -0,30
|
|Riyal
|5,0734
|5,0989
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|10,44
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.209
|7,85
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.188
|8.285
|44,00
|
|Yarım
|4.014
|4.054
|21,00
|
|Çeyrek
|2.007
|2.027
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|0,09
|
|B. Petrol
|78,42
|78,42
|0,66
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -173, 24 kaybederek (% -3.16 ) 5, 313
-
17:59XU100
Endeks 4, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 22 altında . İşlem hacmi 49, 439.00 milyon TL de
-
17:59CUSAN
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 395 adet işlem
-
17:58METUR
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 976, 300 adet işlem
-
17:57ANHYT
Yüzde -10.79 oranında düşüşle 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 265, 983 adet işlem