***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.05.2023 18:49
***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ALİ VEFA ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim K. Üyesi, Denetim K. Başkanı
AKIFUMI FUJIMOTO Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı MUFG Bank Ltd., COO - EMEA Bölgesi
ÇETİN ÖZBEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Bşk.
NICOLA LOUISE WICKES Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi EMEA Bölgesi Kurumsal Risk Yönetimi Bölüm Yöneticisi
HÜLYA EROĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
KOZO TANİWAKİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151526
BIST
18:054.501
En Yüksek
|Değişim
|: -6,14%
|| -294,40
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
18:0519,6648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1008
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6821
En Düşük
19,3896
18:0521,3859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1454
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
18:051.276,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 11,26
|Açılış
|: 1.276,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|74,80
|4.648.312
|% 10,00
|
|FLAP
|5,83
|8.081.455
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.479.189
|% 9,98
|
|BEYAZ
|12,57
|14.923.235
|% 9,97
|
|DAGHL
|15,77
|40.730.981
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|257.223.635
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|116.818.290
|% -9,99
|
|TSKB
|3,97
|293.822.145
|% -9,98
|
|ULKER
|31,04
|273.936.675
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.057.224.299
|% -9,98
|
|THYAO
|124,40
|7.264.400.041
|% -6,18
|
|EREGL
|30,30
|3.254.235.917
|% -1,62
|
|SAHOL
|38,10
|2.813.905.499
|% -9,97
|
|KRDMD
|15,20
|2.653.854.237
|% -0,98
|
|ASELS
|40,52
|2.470.270.894
|% -1,79
|
|EKGYO
|5,93
|2.337.475.080
|% 3,13
|
|KRDMD
|15,20
|2.653.854.237
|% -0,98
|
|KOZAL
|17,49
|2.383.298.172
|% 3,61
|
|EREGL
|30,30
|3.254.235.917
|% -1,62
|
|DOHOL
|7,97
|776.269.442
|% -9,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6597
|19,6648
|% 0,52
|
|Euro
|21,3811
|21,3859
|% 0,68
|
|Sterlin
|24,5592
|24,6823
|% 1,17
|
|Frank
|21,8907
|22,0226
|% 0,85
|
|Riyal
|5,2277
|5,2539
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.018
|2.018
|7,23
|
|Altın Gr.
|1.277
|1.277
|11,82
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.507
|4.677
|-187,00
|
|Çeyrek
|2.247
|2.339
|-86,00
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,12
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,24
|15,25
|0,16
|
|B. Petrol
|75,27
|75,27
|1,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -296, 36 kaybederek (% -6.84 ) 4, 035
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, CEOEM, PSGYO, ONCSM, AVHOL, KLGYO, BEYAZ, BURCE, KZBGY, ATSYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARSAN, SAHOL, KCHOL, ISCTR, ULKER, ISFIN, DOHOL, YKBNK, AKBNK, AGHOL
-
17:58
BURVA, BURCE, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 148 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem