***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.03.2024 20:23
***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ALİ VEFA ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim K. Üyesi, Denetim K. Başkanı
HÜLYA EROĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
ÇETİN ÖZBEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Bşk.
NICOLA LOUISE WICKES Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi EMEA Bölgesi Kurumsal Risk Yönetimi Bölüm Yöneticisi
SHINICHIRO IKENAGA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi MUFG Bank Ltd. EMEA Bölgesi Risk Yönetimi Bölümü Krediler Yöneticisi
KOZO TANİWAKİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260789
BIST
'
18:058.955
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 25,24
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
9.028
18:0532,3913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0437
|Açılış
|: 33,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,1341
18:0535,4155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,2246
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,4819
En Düşük
35,0112
18:052.269,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 25,30
|Açılış
|: 2.271,85
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.275,26
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKYHO
|7,04
|241.070.366
|% 10,00
|
|KFEIN
|159,50
|399.911.754
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.635,00
|12.091.955
|% 10,00
|
|EMNIS
|248,60
|6.341.786
|% 10,00
|
|EKIZ
|71,55
|3.916.044
|% 9,99
|
|CEMAS
|4,86
|617.108.755
|% -10,00
|
|IEYHO
|4,95
|121.013.312
|% -10,00
|
|PEKGY
|19,35
|797.871.048
|% -10,00
|
|FONET
|25,06
|364.684.816
|% -9,99
|
|PKART
|75,75
|213.622.519
|% -9,98
|
|THYAO
|278,25
|7.682.986.402
|% 0,00
|
|YKBNK
|24,40
|6.948.452.808
|% 3,30
|
|MIATK
|73,90
|4.595.333.189
|% 3,79
|
|KCHOL
|187,20
|4.464.361.851
|% 3,77
|
|TUPRS
|171,80
|3.937.389.242
|% -1,09
|
|ZOREN
|5,60
|2.282.397.566
|% 4,67
|
|ISCTR
|10,73
|3.787.060.766
|% -0,37
|
|EKGYO
|10,77
|3.546.554.528
|% 1,13
|
|YKBNK
|24,40
|6.948.452.808
|% 3,30
|
|CEMAS
|4,86
|617.108.755
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3534
|32,3976
|% 0,15
|
|Euro
|35,3530
|35,4134
|% 0,63
|
|Sterlin
|42,2251
|42,4367
|% 0,08
|
|Frank
|37,2818
|37,4687
|% -0,17
|
|Riyal
|8,8168
|8,8610
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,53
|25,56
|% 0,66
|
|Platin
|907,55
|909,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,54
|1.024,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,05
|86,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.181,19
|2.181,46
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DESPC
Yüzde 9.95 oranında artışla 60.25 lira fiyatla işlem gören hissede 282, 443 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 83 artarak (% 0.41 ) 7, 883
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TLMAN, DOBUR, BRISA, JANTS, KSTUR, BRMEN, KERVN, KAPLM, INTEM, ZEDUR
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKART, GIPTA, PEKGY, CEMAS, DERHL, BEGYO, IEYHO
-
17:58
ERSU, PAPIL, DYOBY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında