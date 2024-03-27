***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.03.2024 20:58
***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ÇETİN ÖZBEK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Denetim Komitesi Başkanı (Eski)
HÜLYA EROĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Genel Müdür Yardımcısı (Eski)
NURİ BODUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Başkanı
NICOLA LOUISE WICKES Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi EMEA Bölgesi Kurumsal Risk Yönetimi Bölüm Yöneticisi
SHINICHIRO IKENAGA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi MUFG Bank Ltd. EMEA Bölgesi Risk Yönetimi Bölümü Krediler Yöneticisi
KOZO TANİWAKİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KOZO TANİWAKİ Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
BERNA CANBULAT Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Operasyon Biriminden Sorumlu Direktör
HIROYUKI NISHIWADA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Seviyesinde Görev Yapan Direktör
OĞUZHAN ÖNER Genel Müdür Yardımcısı Seviyesinde Görev Yapan Direktör Bankacı İç Denetimden Sorumlu Direktör
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263473
BIST