***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
14.08.2020 17:56
***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/08/2020
Karar Sayısı
2020-106
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
MUFG Bank Turkey A.Ş. 2020 2. çeyrek denetim raporu bildirimine ilişkin sorumluluk beyanı ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869096
BIST
17:441.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -16,30
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
17:447,3804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0395
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3828
En Düşük
7,3269
17:448,7359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0578
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7410
En Düşük
8,6435
17:44461,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,67
|Açılış
|: 461,69
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
464,19
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler17:44
|RTALB
|47,30
|1.099.577.762
|% 10,00
|
|KENT
|2.289,90
|7.909.315
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,63
|291.439.873
|% 9,99
|
|DOKTA
|28,64
|38.007.851
|% 9,98
|
|BAYRK
|7,27
|12.954.645
|% 9,98
|
|RALYH
|16,11
|3.383.849
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|1.539.506
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.658.535
|% -9,99
|
|VKFYO
|8,78
|2.964.619
|% -9,95
|
|MRSHL
|150,00
|10.158.804
|% -9,91
|
|EKGYO
|1,93
|1.162.879.744
|% -2,53
|
|RTALB
|47,30
|1.099.577.762
|% 10,00
|
|THYAO
|11,10
|818.065.912
|% -0,36
|
|TUPRS
|78,30
|612.922.971
|% -0,13
|
|ASELS
|17,19
|591.217.632
|% -2,27
|
|EKGYO
|1,93
|1.162.879.744
|% -2,53
|
|SKBNK
|1,50
|261.318.138
|% 0,67
|
|TSKB
|1,09
|171.989.725
|% -2,68
|
|DOHOL
|2,05
|306.449.837
|% 0,99
|
|KRDMD
|2,75
|339.011.297
|% -2,14
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3788
|7,3804
|% 0,54
|
|Euro
|8,7284
|8,7359
|% 0,67
|
|Sterlin
|9,6449
|9,6933
|% 0,87
|
|Frank
|8,0837
|8,1324
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9619
|1,9718
|% 0,55
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-6,81
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,68
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|31,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|35,04
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|16,95
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,91
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,15
|
|B. Petrol
|44,76
|44,76
|-0,20
|