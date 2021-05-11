***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
11.05.2021 18:56
***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/05/2021
Karar Sayısı
2021-58
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
MUFG Bank Turkey A.Ş. 2021 yılı birinci çeyrek sonu denetim raporuna ilişkin sorumluluk beyanı ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936281
BIST
18:051.445
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -16,03
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.438
18:058,2915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0193
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3232
En Düşük
8,2552
18:0510,1094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0710
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1597
En Düşük
10,0247
18:05489,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,84
|Açılış
|: 489,37
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
485,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEMAS
|1,32
|160.047.432
|% 10,00
|
|SERVE
|16,50
|876.152
|% 10,00
|
|ISGSY
|17,77
|36.260.716
|% 9,96
|
|CANTE
|5,59
|148.076.126
|% 9,82
|
|KARSN
|4,41
|531.819.085
|% 8,35
|
|JANTS
|69,25
|277.068.814
|% -9,95
|
|VAKFN
|12,60
|106.099.816
|% -9,94
|
|EMNIS
|23,56
|665.377
|% -9,80
|
|DZGYO
|2,03
|29.364.076
|% -9,78
|
|DIRIT
|5,29
|258.105
|% -8,79
|
|KRDMD
|8,58
|1.526.774.437
|% -1,49
|
|KOZAL
|127,30
|1.239.733.421
|% -0,93
|
|GARAN
|7,68
|1.142.638.311
|% -1,92
|
|PETKM
|6,63
|1.073.880.996
|% 0,30
|
|THYAO
|13,35
|1.016.120.480
|% -0,15
|
|EKGYO
|1,87
|331.620.743
|% -2,60
|
|KRDMD
|8,58
|1.526.774.437
|% -1,49
|
|YKBNK
|2,12
|343.142.776
|% -1,40
|
|PETKM
|6,63
|1.073.880.996
|% 0,30
|
|GARAN
|7,68
|1.142.638.311
|% -1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2891
|8,2915
|% 0,23
|
|Euro
|10,1009
|10,1094
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,7049
|11,7636
|% 0,49
|
|Frank
|9,1453
|9,2004
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2049
|2,2159
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-0,22
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,57
|27,61
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|68,48
|68,48
|0,16
|