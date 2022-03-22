***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
22.03.2022 16:41
***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/03/2022
Karar Sayısı
2022-37
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
MUFG Bank Turkey A.Ş. 2021 yıl sonu denetim raporuna ilişkin sorumluluk beyanı ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011991
BIST
16:452.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 5,17
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.180
En Düşük
2.146
16:4514,8435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0169
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8448
En Düşük
14,7886
16:4516,3962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0575
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3962
En Düşük
16,2486
16:45917,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -5,93
|Açılış
|: 917,02
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
916,04
BIST En Aktif Hisseler16:43
|ENSRI
|15,40
|1.710.863
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|21.967.799
|% 9,97
|
|GZNMI
|34,86
|48.239.758
|% 9,97
|
|KARTN
|56,35
|94.668.005
|% 9,95
|
|AYCES
|72,45
|8.573.722
|% 9,94
|
|PKENT
|286,80
|179.759.272
|% -9,98
|
|AYEN
|11,97
|94.967.457
|% -9,39
|
|SANEL
|7,11
|7.997.263
|% -6,32
|
|BASCM
|3,30
|48.140
|% -4,35
|
|KRSTL
|5,99
|2.789.568
|% -4,16
|
|EREGL
|33,52
|3.157.286.019
|% 5,31
|
|THYAO
|28,52
|3.105.623.252
|% 2,15
|
|KRDMD
|15,24
|2.524.886.327
|% 1,20
|
|GARAN
|11,91
|1.420.564.414
|% 0,68
|
|SISE
|14,31
|939.652.914
|% 1,49
|
|KRDMD
|15,24
|2.524.886.327
|% 1,20
|
|ODAS
|1,66
|266.260.858
|% 2,47
|
|DOHOL
|3,63
|460.795.594
|% 1,11
|
|GARAN
|11,91
|1.420.564.414
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,05
|458.515.958
|% 1,25
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8366
|14,8444
|% 0,12
|
|Euro
|16,3851
|16,3956
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,6211
|19,7195
|% 0,79
|
|Frank
|15,8661
|15,9616
|% 0,32
|
|Riyal
|3,9438
|3,9636
|% 0,08
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|-11,46
|
|Altın Gr.
|917
|917
|-5,78
|
|Cumhuriyet
|6.086
|6.177
|-30,00
|
|Tam
|6.051
|6.202
|-34,24
|
|Yarım
|2.925
|3.000
|-16,56
|
|Çeyrek
|1.467
|1.500
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|-0,17
|
|B. Petrol
|115
|115
|-0,15
|
Seans Raporu
16:43
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-
16:58TTRAK
Yüzde 7.60 oranında artışla 251.90 lira fiyatla işlem gören hissede 966, 350 adet işlem
-
16:57AKENR
Yüzde 6.25 oranında artışla 1.53 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 604, 664 adet işlem
-
16:56KARTN
Yüzde 9.95 oranında artışla 56.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 720, 159 adet işlem
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16:55XU100
Endeks 2, 179 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 25, 464.00 milyon TL de
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16:53HEKTS
Yüzde 7.17 oranında artışla 16.89 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 063, 412 adet işlem