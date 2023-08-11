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***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

11.08.2023 21:38
***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/08/2023
Karar Sayısı
2023-94
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

MUFG Bank Turkey A.Ş. 2023 yılı 2.çeyrek döneme ait denetim raporuna ilişkin sorumluluk beyanı ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184748


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Yarım 5.515 5.662 42,00  
Çeyrek 2.757 2.831 21,00  
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Gümüş Gr. 19,72 19,74 -0,00  
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