***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
13.11.2023 19:36
***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/11/2023
Karar Sayısı
2023-131
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
MUFG Bank Turkey A.Ş. 2023 yılı 3.çeyrek döneme ait denetim raporuna ilişkin sorumluluk beyanı ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217636
BIST
'
18:057.568
En Düşük
|Değişim
|: -2,61%
|| -203,04
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.568
En Yüksek
7.786
18:0528,6264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0360
|Açılış
|: 28,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,6264
En Düşük
28,5658
18:0530,6439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0225
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6497
En Düşük
30,5915
18:051.789,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,21
|Açılış
|: 1.789,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.789,79
En Düşük
1.788,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVTUR
|10,45
|12.566.029
|% 10,00
|
|ATATP
|65,45
|55.872.472
|% 10,00
|
|SANEL
|19,16
|19.520.291
|% 9,99
|
|ARENA
|29,06
|67.686.704
|% 9,99
|
|GRTRK
|40,54
|256.406.772
|% 9,98
|
|QNBFL
|990,00
|5.093.010
|% -10,00
|
|ISBTR
|576.642,50
|12.109.493
|% -10,00
|
|ISBIR
|163,90
|11.070.553
|% -9,99
|
|VANGD
|24,90
|4.320.123
|% -9,98
|
|ORMA
|243,30
|8.985.752
|% -9,97
|
|THYAO
|232,20
|13.509.754.051
|% 1,35
|
|REEDR
|27,30
|4.216.158.797
|% 1,64
|
|ISCTR
|19,80
|4.046.601.876
|% -1,39
|
|TUPRS
|147,00
|3.713.749.402
|% -1,87
|
|EKGYO
|7,01
|2.515.209.971
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,01
|2.515.209.971
|% 1,89
|
|ISCTR
|19,80
|4.046.601.876
|% -1,39
|
|ZOREN
|4,98
|911.665.769
|% -4,60
|
|IHLAS
|1,37
|216.469.820
|% 9,60
|
|YKBNK
|16,12
|2.501.645.243
|% -4,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5632
|28,6264
|% 0,13
|
|Euro
|30,5851
|30,6439
|% 0,07
|
|Sterlin
|35,0001
|35,1756
|% -0,00
|
|Frank
|31,5853
|31,7756
|% 0,01
|
|Riyal
|7,6003
|7,6384
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,29
|22,33
|% 0,66
|
|Platin
|868,51
|870,90
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,51
|989,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,74
|82,74
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.946,38
|1.946,59
|% 0,66
|