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***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

13.11.2023 19:36
***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/11/2023
Karar Sayısı
2023-131
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

MUFG Bank Turkey A.Ş. 2023 yılı 3.çeyrek döneme ait denetim raporuna ilişkin sorumluluk beyanı ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217636


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVTUR 10,45 12.566.029 % 10,00  
ATATP 65,45 55.872.472 % 10,00  
SANEL 19,16 19.520.291 % 9,99  
ARENA 29,06 67.686.704 % 9,99  
GRTRK 40,54 256.406.772 % 9,98  
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Frank 31,5853 31,7756 % 0,01  
Riyal 7,6003 7,6384 % -0,00  
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Gümüş ONS 22,29 22,33 % 0,66  
Platin 868,51 870,90 % 0,66  
Paladyum 981,51 989,23 % 0,66  
Brent Pet. 82,74 82,74 % 0,66  
Altın Ons 1.946,38 1.946,59 % 0,66  
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