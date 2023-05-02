***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
02.05.2023 11:32
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2023
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2023
Karar Sayısı
38
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144224
BIST
13:154.536
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -81,61
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
13:1519,4745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0351
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
13:1521,3676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 21,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
13:151.243,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.243,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.243,65
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler13:15
|GRTRK
|25,74
|6.117.137
|% 10,00
|
|ORCAY
|7,60
|66.852.724
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|6.077.284
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|11.573.340
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|28.914.636
|% 9,98
|
|EGSER
|25,28
|85.633.708
|% -9,97
|
|KRTEK
|16,71
|14.438.453
|% -9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.339.206
|% -9,97
|
|KAREL
|14,46
|52.696.706
|% -9,96
|
|HEDEF
|16,95
|11.210.999
|% -9,65
|
|THYAO
|127,40
|1.561.602.111
|% -0,31
|
|EUPWR
|78,95
|1.199.683.383
|% 9,96
|
|KOPOL
|48,74
|1.173.757.890
|% -2,52
|
|EREGL
|32,88
|1.136.799.177
|% -0,78
|
|SISE
|37,08
|934.674.214
|% 0,60
|
|EKGYO
|5,90
|471.607.787
|% -1,83
|
|YKBNK
|9,40
|558.366.091
|% -0,74
|
|ISCTR
|10,80
|418.063.561
|% -0,28
|
|KOZAL
|18,26
|708.263.134
|% -3,28
|
|SKBNK
|2,14
|82.489.202
|% -3,17
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4667
|19,4745
|% 0,18
|
|Euro
|21,3452
|21,3676
|% 0,00
|
|Sterlin
|24,1929
|24,3143
|% -0,16
|
|Frank
|21,5777
|21,7077
|% -0,28
|
|Riyal
|5,1759
|5,2018
|% 0,09
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|3,18
|
|Cumhuriyet
|8.971
|9.127
|-111,00
|
|Tam
|9.120
|9.271
|-82,00
|
|Yarım
|4.425
|4.527
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.216
|2.263
|-20,00
|