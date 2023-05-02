***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.04.2023Bildirim İçeriğiFinansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi28/04/2023Karar Sayısı38SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145536BIST