***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2023 17:35
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AKTİFBANK A.Ş 0 % 0 % 0 % 47,0834
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101318
BIST
17:234.929
En Yüksek
|Değişim
|: 4,23%
|| 200,17
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.977
En Düşük
4.601
17:2318,7819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:2320,2929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1027
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
17:231.140,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 8,13
|Açılış
|: 1.140,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:23
|KRDMA
|17,38
|365.992.414
|% 10,00
|
|PRZMA
|7,82
|2.520.834
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|13.983.796
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.285.245
|% 9,97
|
|KRDMB
|17,34
|346.507.389
|% 9,96
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.579,50
|109.704.223
|% -9,10
|
|YONGA
|30,44
|436.753
|% -7,42
|
|THYAO
|135,90
|11.923.841.071
|% 8,46
|
|KRDMD
|18,90
|8.288.571.349
|% 9,95
|
|EREGL
|39,58
|6.595.917.835
|% 7,44
|
|ASELS
|56,10
|5.380.938.260
|% 6,25
|
|KOZAL
|550,10
|5.158.195.461
|% 6,03
|
|EKGYO
|8,43
|4.191.319.622
|% 4,33
|
|KRDMD
|18,90
|8.288.571.349
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,03
|3.028.173.986
|% 5,12
|
|SKBNK
|2,62
|704.108.553
|% 2,75
|
|PETKM
|17,50
|3.566.575.495
|% 4,98
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7774
|18,7819
|% 0,04
|
|Euro
|20,2846
|20,2929
|% 0,51
|
|Sterlin
|22,8110
|22,9254
|% 0,34
|
|Frank
|20,0674
|20,1883
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9849
|5,0099
|% 0,03
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|12,82
|
|Altın Gr.
|1.146
|1.146
|12,97
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.732
|7.793
|60,00
|
|Yarım
|3.764
|3.814
|31,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.907
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,52
|0,38
|
|B. Petrol
|84,12
|84,12
|1,45
|
Seans Raporu
17:23
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17:36BOBET
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