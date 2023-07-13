***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2023 11:44
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AKTİF YATIRIM BANKASI A.S. 0 % 0 % 0 % 24,63121
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171291
BIST
'
15:386.375
En Düşük
|Değişim
|: 0,52%
|| 33,27
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.348
En Yüksek
6.437
15:3826,1530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0265
|Açılış
|: 26,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0687
15:3829,2341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1701
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
15:381.642,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,81
|Açılış
|: 1.642,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,58
En Düşük
1.640,19
BIST En Aktif Hisseler15:36
|EMKEL
|15,07
|120.234.031
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,94
|7.979.669
|% 10,00
|
|SMART
|11,11
|98.408.479
|% 10,00
|
|MAALT
|489,60
|21.747.675
|% 10,00
|
|MARKA
|9,47
|25.274.014
|% 9,99
|
|AVHOL
|125,20
|9.554.638
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|4.078.396
|% -9,98
|
|VKFYO
|39,94
|15.151.274
|% -9,96
|
|CANTE
|23,92
|2.566.078.738
|% -9,94
|
|ORMA
|67,30
|859.370
|% -7,11
|
|ASELS
|68,05
|7.767.251.119
|% 7,50
|
|ASTOR
|84,50
|6.330.260.111
|% 5,82
|
|YKBNK
|14,26
|4.917.221.124
|% 3,41
|
|THYAO
|210,70
|4.512.930.421
|% -0,09
|
|ISCTR
|14,88
|4.226.461.316
|% 1,78
|
|YKBNK
|14,26
|4.917.221.124
|% 3,41
|
|EKGYO
|8,44
|2.850.705.455
|% 0,48
|
|ISCTR
|14,88
|4.226.461.316
|% 1,78
|
|SKBNK
|2,97
|617.166.258
|% 0,00
|
|AKBNK
|24,06
|3.661.470.962
|% 4,16
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1475
|26,1529
|% 0,10
|
|Euro
|29,2322
|29,2476
|% 0,63
|
|Sterlin
|34,0457
|34,2164
|% 0,66
|
|Frank
|30,1633
|30,3450
|% 0,59
|
|Riyal
|6,9490
|6,9838
|% 0,11
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-0,42
|
|Altın Gr.
|1.645
|1.645
|0,97
|
|Cumhuriyet
|10.982
|11.148
|26,00
|
|Tam
|10.602
|10.801
|-25,00
|
|Yarım
|5.301
|5.425
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.659
|2.713
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,41
|20,44
|0,17
|
|B. Petrol
|80,11
|80,11
|0,00
|
Seans Raporu
15:36
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-
15:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 03 artarak (% 0.69 ) 7, 042
-
15:51XU100
Endeks 6, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 94, 285.00 milyon TL de
-
15:51YAPRK
Yüzde 7.60 oranında artışla 126.00 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 038 adet işlem
-
15:50VKING
Yüzde 4.65 oranında artışla 48.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 116 adet işlem
-
15:49FORMT
Yüzde 9.64 oranında artışla 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 338, 125 adet işlem