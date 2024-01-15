***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2024 15:07
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 21,83587
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240069
BIST
'
16:538.050
En Düşük
|Değişim
|: 0,80%
|| 63,97
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
16:5330,1149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0169
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1149
En Düşük
29,9788
16:5332,9724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0154
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
16:531.987,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,32
|Açılış
|: 1.987,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler16:51
|PKENT
|267,00
|189.040.744
|% 9,97
|
|AZTEK
|129,00
|75.400.734
|% 9,97
|
|EDIP
|16,33
|78.814.266
|% 9,97
|
|MEGMT
|32,92
|207.034.424
|% 9,95
|
|HATEK
|14,03
|201.478.793
|% 9,95
|
|PEGYO
|19,80
|191.894.140
|% -10,00
|
|QNBFB
|258,00
|4.157.840
|% -6,86
|
|METUR
|6,89
|50.512.916
|% -6,13
|
|IZFAS
|14,33
|58.029.935
|% -5,97
|
|SAMAT
|46,20
|298.064.507
|% -4,70
|
|THYAO
|252,50
|6.270.676.371
|% 0,60
|
|KCHOL
|161,90
|4.936.231.623
|% 4,12
|
|AKBNK
|43,10
|4.653.153.928
|% -0,37
|
|ISCTR
|25,44
|3.888.457.817
|% -2,00
|
|YKBNK
|22,50
|3.529.264.526
|% -1,92
|
|YKBNK
|22,50
|3.529.264.526
|% -1,92
|
|ISCTR
|25,44
|3.888.457.817
|% -2,00
|
|ADESE
|2,26
|276.344.453
|% 9,71
|
|EKGYO
|8,27
|930.266.053
|% 0,98
|
|AKBNK
|43,10
|4.653.153.928
|% -0,37
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0984
|30,1023
|% 0,01
|
|Euro
|32,9648
|32,9752
|% 0,06
|
|Sterlin
|38,1802
|38,3716
|% -0,17
|
|Frank
|35,0990
|35,3105
|% -0,22
|
|Riyal
|8,0019
|8,0420
|% -0,00
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,14
|23,18
|% 0,66
|
|Platin
|914,40
|915,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|967,63
|973,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,27
|77,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,88
|2.054,23
|% 0,66
|