***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
16.04.2024 18:53
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273122
BIST
'
18:059.548
En Düşük
|Değişim
|: -1,36%
|| -131,71
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.650
18:0532,5291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1181
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5291
En Düşük
32,3337
18:0534,6172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1230
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
34,6964
En Düşük
34,3902
18:052.494,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 11,23
|Açılış
|: 2.494,42
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.506,73
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAGEN
|18,37
|576.507.472
|% 10,00
|
|KCAER
|63,25
|1.832.055.682
|% 10,00
|
|UFUK
|379,50
|27.577.234
|% 10,00
|
|OYAYO
|42,94
|10.178.594
|% 9,99
|
|DNISI
|19,61
|79.764.082
|% 9,98
|
|GRNYO
|11,61
|15.732.014
|% -10,00
|
|CLEBI
|1.791,00
|431.335.039
|% -10,00
|
|TURGG
|675,50
|72.878.463
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,13
|1.106.819.965
|% -9,97
|
|YAYLA
|23,14
|32.658.810
|% -9,96
|
|THYAO
|297,00
|12.068.845.638
|% -0,50
|
|ENTRA
|14,85
|7.566.747.300
|% -7,76
|
|TUPRS
|186,00
|5.407.088.358
|% 1,64
|
|YKBNK
|30,00
|5.235.122.577
|% -5,06
|
|KOZAL
|24,52
|5.216.661.176
|% 0,08
|
|ENTRA
|14,85
|7.566.747.300
|% -7,76
|
|ISCTR
|12,16
|4.443.350.789
|% -4,33
|
|ZOREN
|5,72
|2.049.396.978
|% -2,72
|
|KOZAL
|24,52
|5.216.661.176
|% 0,08
|
|YKBNK
|30,00
|5.235.122.577
|% -5,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4939
|32,5291
|% 0,36
|
|Euro
|34,5437
|34,6172
|% 0,36
|
|Sterlin
|40,3660
|40,5684
|% 0,24
|
|Frank
|35,5715
|35,7498
|% 0,20
|
|Riyal
|8,6580
|8,7014
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,21
|28,25
|% 0,66
|
|Platin
|960,32
|962,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.013,05
|1.015,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,86
|89,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.385,20
|2.385,65
|% 0,66
|