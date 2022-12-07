Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

07.12.2022 10:58
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi


***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   IDL fon için 06.12.2022 tarihinde 07.12.2022 vade ve %13,00 faiz oran ile Ters Repo işlemi Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ile yapılmıştır. TRT180625T13 ISIN Kodlu menkul ilgili işleme konu edilmiştir.        
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin kredi notu, Ulusal Uzun Vadede AA+, Kısa Vadede J1+'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085113


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:074.994
Değişim :  -0,12% |  -6,05
Açılış :  5.002  
Önceki Kapanış :  5.000  
En Yüksek
5.015 En Düşük
4.971
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YESIL 4,40 55.995.723 % 10,00  
BIOEN 21,34 115.875.920 % 10,00  
OZSUB 14,93 12.379.807 % 9,94  
ERCB 122,90 13.045.098 % 9,93  
KSTUR 382,00 953.472 % 9,77  
daha fazla
11:07 Alış Satış %  
Dolar 18,6390 18,6437 % 0,05  
Euro 19,4853 19,4963 % -0,08  
Sterlin 22,5493 22,6624 % 0,02  
Frank 19,7356 19,8545 % 0,17  
Riyal 4,9428 4,9676 % 0,04  
daha fazla
11:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.772 0,35  
Altın Gr. 1.063 1.063 1,42  
Cumhuriyet 7.135 7.243 -44,00  
Tam 7.154 7.207 7,00  
Yarım 3.465 3.523 3,00  
Çeyrek 1.738 1.761 1,00  
Gümüş.Ons 22,25 22,27 0,07  
Gümüş Gr. 13,35 13,38 0,07  
B. Petrol 79,57 79,57 0,22  
Seans Raporu 11:07
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru