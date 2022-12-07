***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarIDL fon için 06.12.2022 tarihinde 07.12.2022 vade ve %13,00 faiz oran ile Ters Repo işlemi Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ile yapılmıştır. TRT180625T13 ISIN Kodlu menkul ilgili işleme konu edilmiştir.Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin kredi notu, Ulusal Uzun Vadede AA+, Kısa Vadede J1+'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085113BIST