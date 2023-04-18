***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
18.04.2023 15:57
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/04/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MLS Fon için 17.04.2023 tarihinde 35 gün vade ve 3,8021 faiz oran ile Ters Repo işlemi Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ile yapılmıştır.
Aktif Yatırım Bankası Kredi Notları Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AA+ (tr) / (Stabil Görünüm) Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm) dur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139718
BIST
16:395.033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -26,72
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.028
16:3919,4100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0181
|Açılış
|: 20,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
16:3921,3012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1094
|Açılış
|: 21,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6002
En Düşük
21,1634
16:391.245,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.245,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,03
BIST En Aktif Hisseler16:37
|BRSAN
|133,10
|291.327.076
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|28.006.349
|% 9,95
|
|ONCSM
|96,10
|87.380.003
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|14.294.544
|% 9,94
|
|SMART
|8,52
|35.721.208
|% 9,94
|
|IMASM
|57,15
|44.777.774
|% -9,91
|
|LIDER
|98,55
|50.702.890
|% -8,75
|
|BALAT
|15,49
|1.092.308
|% -6,97
|
|SNKRN
|25,30
|742.630
|% -5,95
|
|AYCES
|81,20
|24.462.098
|% -5,91
|
|KOZAL
|24,46
|6.768.622.013
|% -0,73
|
|KOZAA
|48,24
|3.094.343.267
|% -2,62
|
|THYAO
|135,80
|2.666.251.056
|% 0,07
|
|EREGL
|34,88
|1.423.934.457
|% -0,74
|
|SISE
|42,56
|1.206.538.943
|% -1,89
|
|KOZAL
|24,46
|6.768.622.013
|% -0,73
|
|EKGYO
|6,73
|731.595.683
|% -1,03
|
|ISCTR
|12,02
|920.356.363
|% 0,08
|
|YKBNK
|10,22
|701.913.766
|% 0,69
|
|KOZAA
|48,24
|3.094.343.267
|% -2,62
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4009
|19,4077
|% 0,08
|
|Euro
|21,2821
|21,2909
|% 0,47
|
|Sterlin
|24,0196
|24,1401
|% 0,47
|
|Frank
|21,5085
|21,6381
|% 0,16
|
|Riyal
|5,1586
|5,1845
|% 0,18
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.996
|0,29
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|2,23
|
|Cumhuriyet
|8.816
|8.949
|62,00
|
|Tam
|8.826
|8.953
|15,00
|
|Yarım
|4.310
|4.377
|8,00
|
|Çeyrek
|2.155
|2.188
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|24,99
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,58
|15,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,07
|