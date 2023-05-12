***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
12.05.2023 13:42
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MLS Fon için 11.05.2023 tarihinde 32 gün vade ve 4,3091 faiz oran ile Ters Repo işlemi Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ile yapılmıştır.
Aktif Yatırım Bankası Kredi Notları Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AA+ (tr) / (Stabil Görünüm) Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm) dur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150806
BIST
14:024.838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -10,05
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
14:0219,6106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0639
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
14:0221,4975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1339
|Açılış
|: 23,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3407
14:021.263,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,25
|Açılış
|: 1.263,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler14:02
|AVHOL
|25,54
|28.707.445
|% 9,99
|
|IMASM
|24,04
|60.351.284
|% 8,78
|
|ATAGY
|4,67
|2.391.042
|% 7,11
|
|CCOLA
|290,10
|411.941.317
|% 6,46
|
|CRDFA
|3,40
|18.994.674
|% 6,25
|
|ARSAN
|6,48
|4.002.715
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,58
|40.801.475
|% -8,19
|
|OTTO
|89,30
|345.494
|% -7,27
|
|BOBET
|18,59
|93.964.744
|% -6,49
|
|PAMEL
|163,50
|40.431.739
|% -6,14
|
|ISCTR
|14,57
|4.810.697.327
|% 3,33
|
|KCHOL
|98,45
|3.543.404.873
|% 1,92
|
|THYAO
|133,80
|3.305.794.961
|% -1,83
|
|YKBNK
|12,04
|2.387.430.888
|% 4,42
|
|TUPRS
|72,00
|2.185.247.701
|% 0,70
|
|ISCTR
|14,57
|4.810.697.327
|% 3,33
|
|YKBNK
|12,04
|2.387.430.888
|% 4,42
|
|EKGYO
|5,93
|1.033.634.140
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,20
|2.138.466.652
|% 3,84
|
|SKBNK
|2,43
|255.429.664
|% -0,41
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5851
|19,6106
|% 0,33
|
|Euro
|21,4857
|21,4975
|% 0,63
|
|Sterlin
|24,4792
|24,6019
|% 0,39
|
|Frank
|21,8364
|21,9679
|% 0,29
|
|Riyal
|5,2065
|5,2326
|% 0,20
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.006
|-8,67
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.263
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|9.336
|9.478
|-178,00
|
|Tam
|9.314
|9.593
|-179,57
|
|Yarım
|4.589
|4.765
|-99,00
|
|Çeyrek
|2.288
|2.368
|-57,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|15,01
|15,03
|-0,18
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|0,18
|