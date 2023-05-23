***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
23.05.2023 09:09
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
MLS Fon için 22.05.2023 tarihinde 32 gün vade ve 4,816 faiz oran ile Ters Repo işlemi Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ile yapılmıştır.
Aktif Yatırım Bankası Kredi Notları Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AA+ (tr) / (Stabil Görünüm) Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm) dur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152963
BIST
12:284.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 5,91
|Açılış
|: 4.467
|
|Önceki Kapanış
|: 4.466
|
4.494
En Düşük
4.442
12:2819,8541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0295
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,1793
En Düşük
19,7348
12:2821,4527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 22,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1500
|
22,0453
En Düşük
21,3907
12:281.250,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -5,39
|Açılış
|: 1.250,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,10
|
1.272,80
En Düşük
1.247,17
BIST En Aktif Hisseler12:28
|RODRG
|44,46
|15.023.366
|% 10,00
|
|ULUSE
|112,80
|12.184.903
|% 9,94
|
|TATGD
|26,54
|42.104.946
|% 9,94
|
|CANTE
|21,28
|191.565.863
|% 9,92
|
|POLTK
|2.791,00
|22.287.332
|% 9,04
|
|SAMAT
|26,06
|6.409.535
|% -9,95
|
|MARKA
|26,10
|393.484
|% -9,94
|
|EUPWR
|81,00
|1.720.161.732
|% -6,03
|
|ISBIR
|67,60
|20.280
|% -5,92
|
|ATSYH
|77,10
|224.207
|% -5,40
|
|ASTOR
|52,15
|2.275.471.091
|% 2,96
|
|SASA
|48,76
|1.730.440.807
|% 5,90
|
|EUPWR
|81,00
|1.720.161.732
|% -6,03
|
|THYAO
|134,60
|1.454.503.029
|% -0,66
|
|ISCTR
|10,50
|964.603.322
|% 2,14
|
|ISCTR
|10,50
|964.603.322
|% 2,14
|
|EKGYO
|6,27
|516.368.423
|% -2,94
|
|YKBNK
|8,86
|490.141.661
|% 1,72
|
|AKBNK
|14,56
|658.835.967
|% 0,83
|
|ASTOR
|52,15
|2.275.471.091
|% 2,96
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8500
|19,8541
|% 0,15
|
|Euro
|21,4237
|21,4527
|% 0,00
|
|Sterlin
|24,5243
|24,6473
|% -0,17
|
|Frank
|21,9663
|22,0986
|% -0,06
|
|Riyal
|5,2779
|5,3044
|% 0,20
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-12,52
|
|Altın Gr.
|1.251
|1.251
|-5,30
|
|Cumhuriyet
|9.128
|9.266
|-19,00
|
|Tam
|9.096
|9.333
|4,19
|
|Yarım
|4.491
|4.643
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.238
|2.301
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,22
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|14,82
|14,83
|-0,23
|
|B. Petrol
|75,94
|75,94
|-0,05
|