***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
15.08.2023 14:42
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
IDL Fon için 14.08.2023 tarihinde 1 gün vade ve 17,8700 faiz oran ile Ters Repo işlemi Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ile yapılmıştır.
Aktif Yatırım Bankası Kredi Notları Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AA+ (tr) / (Stabil Görünüm) Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm) dur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185571
BIST
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14:557.695
En Düşük
|Değişim
|: -0,55%
|| -42,61
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.615
En Yüksek
7.769
14:5527,0610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0543
|Açılış
|: 27,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,0752
En Düşük
27,0103
14:5529,5831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1094
|Açılış
|: 29,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6351
En Düşük
29,4400
14:551.656,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,14
|Açılış
|: 1.656,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.660,56
En Düşük
1.654,38
BIST En Aktif Hisseler14:53
|BARMA
|19,91
|22.884.793
|% 10,00
|
|ORGE
|46,20
|131.040.605
|% 10,00
|
|VAKKO
|77,00
|25.227.433
|% 10,00
|
|TETMT
|1.191,60
|8.418.740
|% 10,00
|
|EUYO
|15,95
|3.425.348
|% 10,00
|
|PARSN
|104,50
|464.358.084
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|516.768.683
|% -9,98
|
|ADESE
|2,22
|1.079.311.704
|% -9,76
|
|QNBFB
|71,20
|712.841
|% -8,37
|
|ULUFA
|9,01
|106.627.699
|% -7,30
|
|ASTOR
|143,20
|8.096.309.854
|% 2,29
|
|THYAO
|260,70
|6.251.990.176
|% -0,27
|
|KRDMD
|25,48
|3.117.829.575
|% 1,51
|
|EREGL
|41,98
|2.837.224.355
|% -1,36
|
|TUPRS
|113,50
|2.465.672.850
|% -1,30
|
|ZOREN
|4,86
|2.336.408.483
|% 7,28
|
|ADESE
|2,22
|1.079.311.704
|% -9,76
|
|SKBNK
|3,97
|756.348.978
|% -1,73
|
|YKBNK
|15,85
|2.064.803.206
|% 0,06
|
|KRDMD
|25,48
|3.117.829.575
|% 1,51
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0553
|27,0604
|% 0,20
|
|Euro
|29,5849
|29,6050
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,2748
|34,4467
|% 0,36
|
|Frank
|30,7318
|30,9169
|% 0,34
|
|Riyal
|7,1951
|7,2312
|% 0,26
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-4,08
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|11.339
|11.511
|-2,00
|
|Tam
|11.098
|11.165
|-41,00
|
|Yarım
|5.566
|5.608
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.804
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,44
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|19,48
|19,51
|-0,12
|
|B. Petrol
|85,64
|85,64
|-0,57
|