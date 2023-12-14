***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
14.12.2023 13:52
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EYT Fon için 13.12.2023 tarihinde 33 gün vade ve 4,3090 faiz oran ile Ters Repo işlemi Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ile yapılmıştır.
Aktif Yatırım Bankası Kredi Notları Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AA+ (tr) / (Stabil Görünüm) Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm) dur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225773
BIST
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16:157.771
En Düşük
|Değişim
|: 3,21%
|| 241,73
|Açılış
|: 7.623
|
|Önceki Kapanış
|: 7.529
|
7.582
En Yüksek
7.778
16:1529,0038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0275
|Açılış
|: 29,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0900
|
29,0530
En Düşük
28,9294
16:1531,7937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2436
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,8064
En Düşük
31,4821
16:151.898,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 14,37
|Açılış
|: 1.898,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,92
|
1.905,21
En Düşük
1.881,99
BIST En Aktif Hisseler16:13
|SAFKR
|31,28
|27.623.399
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,04
|505.761
|% 9,85
|
|MOBTL
|5,36
|732.578.884
|% 9,84
|
|VRGYO
|24,48
|194.172.667
|% 8,80
|
|KRPLS
|7,74
|20.119.018
|% 8,40
|
|SAMAT
|55,10
|21.444.204
|% -9,97
|
|BEGYO
|3,95
|124.003.796
|% -9,82
|
|CATES
|68,10
|2.311.810.909
|% -9,50
|
|SKYMD
|11,21
|1.184.281.019
|% -9,45
|
|KSTUR
|1.750,00
|1.084.700
|% -7,89
|
|YKBNK
|21,56
|3.766.278.141
|% 6,21
|
|CATES
|68,10
|2.311.810.909
|% -9,50
|
|SKYMD
|11,21
|1.184.281.019
|% -9,45
|
|EKGYO
|7,18
|918.013.650
|% 3,16
|
|ASTOR
|99,15
|912.458.986
|% 1,38
|
|YKBNK
|21,56
|3.766.278.141
|% 6,21
|
|MOBTL
|5,36
|732.578.884
|% 9,84
|
|EKGYO
|7,18
|918.013.650
|% 3,16
|
|SKYMD
|11,21
|1.184.281.019
|% -9,45
|
|AKFGY
|1,98
|171.810.765
|% -1,82
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9998
|29,0072
|% 0,11
|
|Euro
|31,7578
|31,7768
|% 0,72
|
|Sterlin
|36,7329
|36,9171
|% 0,71
|
|Frank
|33,2380
|33,4382
|% 0,38
|
|Riyal
|7,7114
|7,7501
|% 0,14
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,06
|24,09
|% 0,66
|
|Platin
|937,16
|938,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,02
|1.001,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,75
|75,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,33
|2.035,68
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:13
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-
16:28TURSG
Yüzde 6.26 oranında artışla 36.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 706, 718 adet işlem
-
16:27BSOKE
Yüzde 8.70 oranında artışla 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 257, 069 adet işlem
-
16:26KRPLS
Yüzde 7.98 oranında artışla 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 830, 252 adet işlem
-
16:25INVEO
Yüzde 6.33 oranında artışla 46.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 711 adet işlem
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16:24XU100
Endeks 7, 769 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 19 üstünde . İşlem hacmi 60, 967.00 milyon TL de