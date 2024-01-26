***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
26.01.2024 16:42
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GPT Fon için 25.01.2024 tarihinde 1 gün vade ve 42,02 faiz oran ile Ters Repo işlemi Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ile yapılmıştır.
Aktif Yatırım Bankası Kredi Notları Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AA+ (tr) / (Stabil Görünüm) Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm) dur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243048
BIST
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17:098.328
En Düşük
|Değişim
|: 1,94%
|| 158,51
|Açılış
|: 8.191
|
|Önceki Kapanış
|: 8.170
|
8.180
En Yüksek
8.342
17:0930,3169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0745
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3000
|
30,5369
En Düşük
30,1899
17:0932,9853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1020
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,2791
En Düşük
32,6800
17:091.972,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 7,86
|Açılış
|: 1.972,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964,42
|
1.986,49
En Düşük
1.962,32
BIST En Aktif Hisseler17:09
|TARKM
|742,50
|679.211.210
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,82
|8.311.240
|% 9,99
|
|KBORU
|138,80
|295.220.815
|% 9,98
|
|VAKFN
|5,84
|190.020.993
|% 9,98
|
|TETMT
|6.115,00
|26.431.063
|% 9,98
|
|SEKUR
|9,11
|4.703.977
|% -65,65
|
|YAYLA
|11,30
|20.565.085
|% -9,96
|
|TERA
|41,14
|84.436.212
|% -8,74
|
|SAMAT
|51,10
|204.483.866
|% -5,89
|
|QUAGR
|4,08
|1.716.312.231
|% -5,34
|
|THYAO
|257,75
|9.482.106.830
|% 2,18
|
|GUBRF
|146,90
|3.860.369.269
|% 5,68
|
|EKGYO
|10,18
|3.764.211.152
|% 5,93
|
|TCELL
|70,00
|3.752.002.727
|% 4,56
|
|EREGL
|43,20
|3.572.325.075
|% 0,89
|
|QUAGR
|4,08
|1.716.312.231
|% -5,34
|
|EKGYO
|10,18
|3.764.211.152
|% 5,93
|
|ZOREN
|4,50
|720.322.802
|% 1,81
|
|YKBNK
|21,88
|3.062.394.031
|% 0,83
|
|ISCTR
|25,24
|3.124.354.125
|% 1,86
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3055
|30,3169
|% 0,25
|
|Euro
|32,9709
|32,9853
|% 0,31
|
|Sterlin
|38,5243
|38,7175
|% 0,51
|
|Frank
|34,9902
|35,2010
|% 0,71
|
|Riyal
|8,0576
|8,0980
|% 0,18
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,81
|22,83
|% 0,66
|
|Platin
|907,45
|909,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|946,05
|949,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,94
|81,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,85
|2.025,11
|% 0,66
|