***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
22.03.2024 10:06
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOL Fon için 19.03.2024 tarihinde 37 gün vade ve 4,50 faiz oran ile borsa dışı ters repo işlemi Odea Bank A.Ş. ile yapılmıştır. Odea Bank A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu B-'dir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261355
BIST
'
11:489.186
En Düşük
|Değişim
|: 0,50%
|| 45,61
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.152
En Yüksek
9.223
11:4832,0718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0466
|Açılış
|: 32,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
11:4834,7409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,1351
|Açılış
|: 35,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
11:482.232,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -10,27
|Açılış
|: 2.232,70
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler11:46
|MEKAG
|66,55
|91.996.152
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|33.036.638
|% 10,00
|
|MEGMT
|50,15
|198.029.512
|% 9,98
|
|IZINV
|65,00
|39.400.852
|% 9,98
|
|MARBL
|18,97
|86.135.812
|% 9,97
|
|PEKGY
|15,68
|107.171.922
|% -9,99
|
|EUYO
|17,80
|13.035.693
|% -7,82
|
|LOGO
|82,00
|139.033.096
|% -7,19
|
|MAKIM
|54,30
|28.148.016
|% -7,18
|
|CUSAN
|24,50
|37.761.585
|% -6,77
|
|THYAO
|289,75
|4.590.119.823
|% 1,49
|
|YKBNK
|26,44
|2.457.027.067
|% 1,77
|
|ISCTR
|11,19
|2.347.313.046
|% 0,36
|
|VESTL
|87,90
|2.022.489.374
|% 2,45
|
|AKBNK
|45,64
|1.645.664.108
|% 1,33
|
|ISCTR
|11,19
|2.347.313.046
|% 0,36
|
|YKBNK
|26,44
|2.457.027.067
|% 1,77
|
|ZOREN
|5,45
|416.033.261
|% -0,18
|
|KOZAL
|23,00
|1.033.902.818
|% 3,79
|
|PETKM
|23,46
|1.040.672.170
|% 2,36
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0624
|32,0727
|% 0,15
|
|Euro
|34,7226
|34,7413
|% -0,39
|
|Sterlin
|40,7544
|40,9587
|% -1,38
|
|Frank
|35,9124
|36,0924
|% -1,27
|
|Riyal
|8,6333
|8,6766
|% -0,83
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,55
|24,59
|% 0,66
|
|Platin
|905,53
|906,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,02
|1.004,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,56
|85,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,78
|2.166,13
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:46
daha fazla
-
12:01EGEEN
Yüzde 7.25 oranında artışla 15, 980.00 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 723 adet işlem
-
12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, ARCLK, TUPRS
-
12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, SASA, PETKM
-
12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 42 artarak (% 0.61 ) 8, 109
-
12:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, VRGYO, MARBL, IZINV, MEGMT, DOFER, KIMMR, JANTS, DESPC, ODINE