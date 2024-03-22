***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDOL Fon için 19.03.2024 tarihinde 37 gün vade ve 4,50 faiz oran ile borsa dışı ters repo işlemi Odea Bank A.Ş. ile yapılmıştır. Odea Bank A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu B-'dir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261355BIST