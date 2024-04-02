***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDOL Fon için 02.04.2024 tarihinde 31 gün vade ve 4,15 faiz oran ile borsa dışı ters repo işlemi Odeabank A.Ş. ile yapılmıştır. otları Odeabank A.Ş. finansal derecelendirme nUzun Vadeli YP B-/ Pozitif Görünüm Kısa Vadeli YP BUzun Vadeli B- / Pozitif GörünümKısa Vadeli TL BFinansal Kapasite Notu B-http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265822BIST