***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
16.04.2024 17:48
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
DOL Fon için 16.04.2024 tarihinde 17.04.2024 tarihine kadar 0,50 faiz oran ile borsa dışı ters repo işlemi Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ile yapılmıştır.
Aktif Yatırım Bankası Kredi Notları Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AA+ (tr) / (Stabil Görünüm) Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm) dur. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273033
BIST
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18:059.548
En Düşük
|Değişim
|: -1,36%
|| -131,71
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.650
18:0532,5112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1002
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5210
En Düşük
32,3337
18:0534,6308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1366
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
34,6964
En Düşük
34,3902
18:052.495,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,60
|Açılış
|: 2.495,78
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.506,73
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAGEN
|18,37
|576.507.472
|% 10,00
|
|KCAER
|63,25
|1.832.055.682
|% 10,00
|
|UFUK
|379,50
|27.577.234
|% 10,00
|
|OYAYO
|42,94
|10.178.594
|% 9,99
|
|DNISI
|19,61
|79.764.082
|% 9,98
|
|GRNYO
|11,61
|15.732.014
|% -10,00
|
|CLEBI
|1.791,00
|431.335.039
|% -10,00
|
|TURGG
|675,50
|72.878.463
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,13
|1.106.819.965
|% -9,97
|
|YAYLA
|23,14
|32.658.810
|% -9,96
|
|THYAO
|297,00
|12.068.845.638
|% -0,50
|
|ENTRA
|14,85
|7.566.747.300
|% -7,76
|
|TUPRS
|186,00
|5.407.088.358
|% 1,64
|
|YKBNK
|30,00
|5.235.122.577
|% -5,06
|
|KOZAL
|24,52
|5.216.661.176
|% 0,08
|
|ENTRA
|14,85
|7.566.747.300
|% -7,76
|
|ISCTR
|12,16
|4.443.350.789
|% -4,33
|
|ZOREN
|5,72
|2.049.396.978
|% -2,72
|
|KOZAL
|24,52
|5.216.661.176
|% 0,08
|
|YKBNK
|30,00
|5.235.122.577
|% -5,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4918
|32,5112
|% 0,31
|
|Euro
|34,5353
|34,6308
|% 0,40
|
|Sterlin
|40,3660
|40,5684
|% 0,24
|
|Frank
|35,5715
|35,7498
|% 0,20
|
|Riyal
|8,6576
|8,7010
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,21
|28,24
|% 0,66
|
|Platin
|961,19
|962,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.013,66
|1.016,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,92
|89,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.386,43
|2.386,91
|% 0,66
|