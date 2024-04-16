***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDOL Fon için 16.04.2024 tarihinde 17.04.2024 tarihine kadar 0,50 faiz oran ile borsa dışı ters repo işlemi Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ile yapılmıştır.Aktif Yatırım Bankası Kredi Notları Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AA+ (tr) / (Stabil Görünüm) Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm) dur. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273033BIST