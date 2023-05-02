***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarAktif Portföy Yönetimi A.Ş. 01.01.2023-31.03.2023 Dönemine Ait Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145632BIST