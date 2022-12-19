***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.12.2022 16:27
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü FON SEPETİ FONU
Fonun Süresi SÜRESİZ
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası yurt dışı piyasa olarak New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD), Frankfurt Stock Exchange (Almanya) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST yurt içi piyasa olarak BIST Pay Piyasası yurt dışı piyasa olarak New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD), Frankfurt Stock Exchange (Almanya) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST yurt içi piyasa olarak BIST Pay Piyasası yurt dışı piyasa olarak New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD), Frankfurt Stock Exchange (Almanya) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Aktif Bank Şubeleri Aktif Bank Alternatif Dağıtım Kanalları İsimleri İzahnamede verilen aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Üyesi Kurumlar. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı hesabında nemalandırılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak saat 13:30'dan sonra girilen talepler ertesi gün 13:30'a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.aktifportfoy.com.tr Fon'un izahnamesinde 5.6 maddesinde belirtilmiştir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin, asgari %40'ı ile tarım ve tarım emtia temasına, asgari %40'ı ile sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun temalara yatırım yapan fonlar olmak üzere, asgari %80'lik kısmı ile devamlı olarak en az %80'i devamlı olarak tarım, tarım emtia ve sürdürebilirlik, sürdürülebilir kalkınmanın 17 hedefine uygun (temiz enerji, su başta olmak üzere) temalarına yatırım yapan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon'un yatırım amacı, söz konusu temalara ilişkin sektörlerde üretici, geliştirici, dağıtıcı, altyapı sağlayıcı veya kurucu olarak faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapan yatırım fonu ve borsa yatırım fonları vasıtasıyla A.B.D. ve Türkiye piyasaları başta olmak üzere, yatırım temalarına uygun şirketlerin fonlanmasına destek olmak, söz konusu kurumların kazancına iştirak etmek ve orta/uzun vadede BIST Gıda Getiri Endeksi, Bloomberg Agriculture Subindex Total Return Index (Bloomberg Tarım Alt Getiri Endeksi), BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi ve Dow Jones Sustainability World Total Return Index (Dow Jones Dünya Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi) bileşenlerinden oluşan karşılaştırma ölçütünün üzerinde getiri kaydetmektir. 6
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BCOMAGTR Index (Bloomberg Agriculture Subindex Total Return Endeksi) 40
W1SGITRD Index (Dow Jones Sustainability World Total Return Endeksi) 25
BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi 20
BIST Gıda, İçecek Getiri Endeksi 10
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 5
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,006164 2,25
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Yener Kaya 20 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Bahadır Tonguç 14.02.2020 2020/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdürü, 2008/2020-Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör 22 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Sinan Soyalp 15.07.2016 2016/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Direktörü, 2011/2016 Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 9 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Mehmet Alp Ertekin 23.07.2020 2020/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetimi Müdürü, 2018/2020 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2017/2018 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Yatırım Analisti, 2014/2017 - QNB Finansinvest - Araştırma Analisti 8 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Burcu Atar Sönmez 12.11.2020 2018/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Müdürü, 2015/2018 - Alkhair Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi 15 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Kore Şehitleri Cad. No:8/1 34394 Şişli/İstanbul 0212 376 32 00 0212 340 80 36 info@aktifportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Gözde Bartın Satış Pazarlama ve Ürün Geliştirme Direktörü 0212 340 80 96 gozde.bartin@aktifportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088440
BIST