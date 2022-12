***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü FON SEPETİ FONUFonun Süresi SÜRESİZPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların BIST Pay Piyasası yurt dışı piyasa olarak New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD), Frankfurt Stock Exchange (Almanya) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST yurt içi piyasa olarak BIST Pay Piyasası yurt dışı piyasa olarak New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD), Frankfurt Stock Exchange (Almanya) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST yurt içi piyasa olarak BIST Pay Piyasası yurt dışı piyasa olarak New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD), Frankfurt Stock Exchange (Almanya) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Aktif Bank Şubeleri Aktif Bank Alternatif Dağıtım Kanalları İsimleri İzahnamede verilen aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Üyesi Kurumlar. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı hesabında nemalandırılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak saat 13:30'dan sonra girilen talepler ertesi gün 13:30'a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.aktifportfoy.com.tr Fon'un izahnamesinde 5.6 maddesinde belirtilmiştir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin, asgari %40'ı ile tarım ve tarım emtia temasına, asgari %40'ı ile sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun temalara yatırım yapan fonlar olmak üzere, asgari %80'lik kısmı ile devamlı olarak en az %80'i devamlı olarak tarım, tarım emtia ve sürdürebilirlik, sürdürülebilir kalkınmanın 17 hedefine uygun (temiz enerji, su başta olmak üzere) temalarına yatırım yapan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon'un yatırım amacı, söz konusu temalara ilişkin sektörlerde üretici, geliştirici, dağıtıcı, altyapı sağlayıcı veya kurucu olarak faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapan yatırım fonu ve borsa yatırım fonları vasıtasıyla A.B.D. ve Türkiye piyasaları başta olmak üzere, yatırım temalarına uygun şirketlerin fonlanmasına destek olmak, söz konusu kurumların kazancına iştirak etmek ve orta/uzun vadede BIST Gıda Getiri Endeksi, Bloomberg Agriculture Subindex Total Return Index (Bloomberg Tarım Alt Getiri Endeksi), BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi ve Dow Jones Sustainability World Total Return Index (Dow Jones Dünya Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi) bileşenlerinden oluşan karşılaştırma ölçütünün üzerinde getiri kaydetmektir. 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BCOMAGTR Index (Bloomberg Agriculture Subindex Total Return Endeksi) 40W1SGITRD Index (Dow Jones Sustainability World Total Return Endeksi) 25BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi 20BIST Gıda, İçecek Getiri Endeksi 10BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 5Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,006164 2,25Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarYener Kaya 20 SPL Düzey 3, SPL Türev AraçlarFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBahadır Tonguç 14.02.2020 2020/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdürü, 2008/2020-Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör 22 SPL Düzey 3, SPL Türev AraçlarSinan Soyalp 15.07.2016 2016/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Direktörü, 2011/2016 Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 9 SPL Düzey 3, SPL Türev AraçlarMehmet Alp Ertekin 23.07.2020 2020/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetimi Müdürü, 2018/2020 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2017/2018 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Yatırım Analisti, 2014/2017 - QNB Finansinvest - Araştırma Analisti 8 SPL Düzey 3, SPL Türev AraçlarBurcu Atar Sönmez 12.11.2020 2018/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Müdürü, 2015/2018 - Alkhair Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi 15 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaKore Şehitleri Cad. Adres Telefon Fax e-PostaKore Şehitleri Cad. No:8/1 34394 Şişli/İstanbul 0212 376 32 00 0212 340 80 36 info@aktifportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaGözde Bartın Satış Pazarlama ve Ürün Geliştirme Direktörü 0212 340 80 96 gozde.bartin@aktifportfoy.com.tr