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***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

23.02.2023 17:05
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Bahadır Tonguç 14.02.2020 2020/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdürü, 2008/2020-Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör 22 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Sinan Soyalp 15.07.2016 2016/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Direktörü, 2011/2016 Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 9 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Mehmet Alp Ertekin 23.07.2020 2020/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetimi Müdürü, 2018/2020 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2017/2018 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Yatırım Analisti, 2014/2017 - QNB Finansinvest - Araştırma Analisti 8 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Burcu Atar Sönmez 12.11.2020 2018/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Müdürü, 2015/2018 - Alkhair Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi 15 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Alper Büke Erol 01.02.2023 2023/… - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Müdürü, 2022/2023 - SGDD-ASAM UNHCR Bütçe Finans Uzmanı, 2021/2022 – Re-Pie Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi, 2020/2021 – Oyak Çimento Fabrikaları Hazine Uzmanı, 2018/2020 – QNB Finans Yatırım Yurtdışı Piyasalar Uzmanı, 2016/2018 Vakıf Yatırım Türev Araçlar Uzmanı 7 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Gözde Bartın Satış Pazarlama ve Ürün Geliştirme Direktörü 0212 340 80 96 gozde.bartin@aktifportfoy.com.tr
Rasim Dönmez Satış Pazarlama ve Ürün Geliştirme Uzman Yardımcısı 0212 340 82 23 rasim.donmez@aktifportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116346


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Yarım 3.684 3.726 -13,00  
Çeyrek 1.842 1.863 -6,00  
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Gümüş Gr. 12,94 12,96 -0,09  
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