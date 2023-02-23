***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBahadır Tonguç 14.02.2020 2020/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdürü, 2008/2020-Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör 22 SPL Düzey 3, SPL Türev AraçlaSinan Soyalp 15.07.2016 2016/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Direktörü, 2011/2016 Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 9 SPL Düzey 3, SPL Türev AraçlaMehmet Alp Ertekin 23.07.2020 2020/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetimi Müdürü, 2018/2020 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2017/2018 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Yatırım Analisti, 2014/2017 - QNB Finansinvest - Araştırma Analisti 8 SPL Düzey 3, SPL Türev AraçlaBurcu Atar Sönmez 12.11.2020 2018/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Müdürü, 2015/2018 - Alkhair Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi 15 SPL Düzey 3, SPL Türev AraçlaAlper Büke Erol 01.02.2023 2023/? -Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Müdürü, 2022/2023 - SGDD-ASAM UNHCR Bütçe Finans Uzmanı, 2021/2022 ? Re-Pie Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi, 2020/2021 ? Oyak Çimento Fabrikaları Hazine Uzmanı, 2018/2020 ? QNB Finans Yatırım Yurtdışı Piyasalar Uzmanı, 2016/2018 Vakıf Yatırım Türev Araçlar Uzmanı 7 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlarİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaGözde Bartın Satış ve Pazarlama Direktörü 02123408096 gozde.bartin@aktifportfoy.com.trRasim Dönmez Satış ve Pazarlama Uzman Yardımcısı 02123408223 rasim.donmez@aktifportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116353BIST