Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

27.03.2023 16:29
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Bahadır Tonguç 14.02.2020 2020/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdürü, 2008/2020-Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Ercan Taşkesen 25.11.2022 2015/...Aktif Bank ? İştirakler Bölüm Başkanı, 2014/2015 Tera Menkul değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Müdürü- Direktör 13 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Fatih Baysal 25.11.2022 2010/… AktifBank Kurumsal Krediler Tahsis Bölüm Başkanı, 2006/2010 - TSKB Proje Finansı ve Şirket Değerleme çalışmaları 6
Yakup Sezer 25.11.2022 2022/… - Aktif Ventures CEO, Mindevst Yatırım Komitesi Üyesi, 2020/2021 İnsha Ventures CEO, 2017/2020 - Albaraka Türk İnovasyon Müdürü 6
Saner Mesçioğlu 25.11.2022 2022/… - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Mindvest Yatırım Komitesi Üyesi, Aktif Ventures GSYF Direktörü, 2019/2022 AktifBank Ödeme Sistemleri Kıdemli Müdürü, 2009/2019 - Denizbank, Odeabank Bireysel Bankacılık 5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128146


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.998
Değişim :  -0,68% |  -34,18
Açılış :  5.065  
Önceki Kapanış :  5.032  
En Yüksek
5.074 En Düşük
4.998
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUREN 12,32 770.639.649 % 10,00  
DGATE 15,51 20.876.319 % 10,00  
MARTI 3,74 130.268.668 % 10,00  
BVSAN 72,70 360.535.594 % 9,98  
DGGYO 46,08 78.435.778 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,0767 19,0948 % 0,23  
Euro 20,6129 20,6299 % 0,62  
Sterlin 23,3738 23,4911 % 0,63  
Frank 20,7336 20,8585 % 0,49  
Riyal 5,0665 5,0919 % 0,20  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.955 1.956 -22,91  
Altın Gr. 1.199 1.199 -12,70  
Cumhuriyet 8.103 8.225 -92,00  
Tam 8.126 8.227 -112,00  
Yarım 3.984 4.026 -55,00  
Çeyrek 1.992 2.013 -27,00  
Gümüş.Ons 23,01 23,03 -0,22  
Gümüş Gr. 14,10 14,12 -0,13  
B. Petrol 77,81 77,81 3,22  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru