***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBahadır Tonguç 14.02.2020 2020/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdürü, 2008/2020-Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör SPL Düzey 3, SPL Türev AraçlarErcan Taşkesen 25.11.2022 2015/...Aktif Bank ? İştirakler Bölüm Başkanı, 2014/2015 Tera Menkul değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Müdürü- Direktör 13 SPL Düzey 3, SPL Türev AraçlarFatih Baysal 25.11.2022 2010/… AktifBank Kurumsal Krediler Tahsis Bölüm Başkanı, 2006/2010 - TSKB Proje Finansı ve Şirket Değerleme çalışmaları 6Yakup Sezer 25.11.2022 2022/… - Aktif Ventures CEO, Mindevst Yatırım Komitesi Üyesi, 2020/2021 İnsha Ventures CEO, 2017/2020 - Albaraka Türk İnovasyon Müdürü 6Saner Mesçioğlu 25.11.2022 2022/… - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Mindvest Yatırım Komitesi Üyesi, Aktif Ventures GSYF Direktörü, 2019/2022 AktifBank Ödeme Sistemleri Kıdemli Müdürü, 2009/2019 - Denizbank, Odeabank Bireysel Bankacılık 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128146BIST