***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.04.2023 16:12
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Sinan Soyalp 15.07.2016 2016/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Direktörü, 2011/2016 Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 10 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Mehmet Alp Ertekin 23.07.2020 2020/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetimi Müdürü, 2018/2020 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2017/2018 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Yatırım Analisti, 2014/2017 - QNB Finansinvest - Araştırma Analisti 8 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Burcu Atar Sönmez 12.11.2020 2018/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Müdürü, 2015/2018 - Alkhair Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi 15 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Alper Büke Erol 01.02.2023 2023/? - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Müdürü, 2022/2023 - SGDD-ASAM UNHCR Bütçe Finans Uzmanı, 2021/2022 ? Re-Pie Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi, 2020/2021 ? Oyak Çimento Fabrikaları Hazine Uzmanı, 2018/2020 ? QNB Finans Yatırım Yurtdışı Piyasalar Uzmanı, 2016/2018 Vakıf Yatırım Türev Araçlar Uzmanı 7 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141196
BIST
18:054.784
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -107,51
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.749
18:0519,4207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0043
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
18:0521,4800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1675
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5621
En Düşük
21,2731
18:051.246,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,29
|Açılış
|: 1.246,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.254,91
En Düşük
1.243,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|19,36
|920.239
|% 10,00
|
|EUPWR
|59,40
|50.436.540
|% 10,00
|
|ALFAS
|342,50
|829.522.228
|% 9,99
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|IHAAS
|173,30
|34.640.560
|% 9,96
|
|BRKO
|4,06
|2.462.173
|% -9,98
|
|ISBTR
|39.000,00
|476.170
|% -9,97
|
|IMASM
|33,80
|179.085.515
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,38
|194.218.333
|% -9,88
|
|SKTAS
|4,03
|68.132.432
|% -9,84
|
|THYAO
|130,00
|4.048.642.812
|% -2,77
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|EREGL
|32,90
|2.889.312.329
|% -3,69
|
|ASTOR
|49,00
|2.403.858.901
|% 0,16
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|EKGYO
|6,23
|772.704.495
|% -2,96
|
|ISCTR
|11,21
|1.380.664.937
|% -1,92
|
|YKBNK
|9,80
|1.090.731.611
|% -1,01
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|KRDMD
|16,03
|1.527.771.302
|% -5,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4177
|19,4241
|% 0,00
|
|Euro
|21,4730
|21,4851
|% 0,81
|
|Sterlin
|24,1751
|24,2964
|% 0,58
|
|Frank
|21,7337
|21,8646
|% 0,21
|
|Riyal
|5,1627
|5,1886
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.997
|-0,19
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.121
|9.311
|22,00
|
|Yarım
|4.452
|4.546
|11,00
|
|Çeyrek
|2.233
|2.290
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,59
|15,60
|-0,03
|
|B. Petrol
|80,31
|80,31
|-0,28
|