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***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

26.04.2023 17:25
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ercan Taşkesen 25.11.2022 2015/...Aktif Bank ? İştirakler Bölüm Başkanı, 2014/2015 Tera Menkul değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Müdürü- Direktör 13 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Fatih Baysal 25.11.2022 2010/? AktifBank Kurumsal Krediler Tahsis Bölüm Başkanı, 2006/2010 - TSKB Proje Finansı ve Şirket Değerleme çalışmaları 6
Saner Mesçioğlu 25.11.2022 2022/? - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Mindvest Yatırım Komitesi Üyesi, Aktif Ventures GSYF Direktörü, 2019/2022 AktifBank Ödeme Sistemleri Kıdemli Müdürü, 2009/2019 - Denizbank, Odeabank Bireysel Bankacılık 5

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Sinan Soyalp 15.07.2016 2016/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Direktörü, 2011/2016 Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 10 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Burcu Atar Sönmez 12.11.2020 2018/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Müdürü, 2015/2018 - Alkhair Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi 15 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Mehmet Alp Ertekin 23.07.2020 2020/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetimi Müdürü, 2018/2020 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2017/2018 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Yatırım Analisti, 2014/2017 - QNB Finansinvest - Araştırma Analisti 8 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Alper Büke Erol 01.02.2023 2023/? - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Müdürü, 2022/2023 - SGDD-ASAM UNHCR Bütçe Finans Uzmanı, 2021/2022 ? Re-Pie Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi, 2020/2021 ? Oyak Çimento Fabrikaları Hazine Uzmanı, 2018/2020 ? QNB Finans Yatırım Yurtdışı Piyasalar Uzmanı, 2016/2018 Vakıf Yatırım Türev Araçlar Uzmanı 7 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141288


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Yarım 4.452 4.546 11,00  
Çeyrek 2.233 2.290 9,00  
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