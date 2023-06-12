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***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.06.2023 17:58
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Zeynep Tonoz 23 SPL Düzey 3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158071


BIST
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BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVHOL 47,30 47.461.535 % 10,00  
IMASM 17,60 767.216.412 % 10,00  
KNFRT 15,73 80.419.737 % 10,00  
ALFAS 407,00 1.397.923.489 % 10,00  
RYSAS 46,42 61.606.003 % 10,00  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 23,6414 23,6465 % 1,13  
Euro 25,4528 25,4800 % 1,30  
Sterlin 29,4948 29,6427 % 0,60  
Frank 25,9165 26,0727 % 0,47  
Riyal 6,2874 6,3189 % 1,15  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.956 1.956 -4,80  
Altın Gr. 1.486 1.486 12,01  
Cumhuriyet 9.903 10.051 20,00  
Tam 9.854 10.110 29,27  
Yarım 4.832 4.921 52,00  
Çeyrek 2.416 2.460 29,00  
Gümüş.Ons 24,01 24,03 -0,27  
Gümüş Gr. 18,22 18,24 -0,03  
B. Petrol 72,64 72,64 -2,15  
Seans Raporu 17:59
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