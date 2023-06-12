***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.06.2023 17:59
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Zeynep Tonoz 23 SPL Düzey 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158073
BIST
17:595.589
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -37,51
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.589
En Yüksek
5.730
17:5923,6491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2657
|Açılış
|: 23,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4400
|
23,7625
En Düşük
23,4260
17:5925,4712
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,3182
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,5492
En Düşük
25,2290
17:591.487,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 13,17
|Açılış
|: 1.487,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AVHOL
|47,30
|47.461.535
|% 10,00
|
|IMASM
|17,60
|767.216.412
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,73
|80.419.737
|% 10,00
|
|ALFAS
|407,00
|1.397.923.489
|% 10,00
|
|RYSAS
|46,42
|61.606.003
|% 10,00
|
|ISATR
|308.000,00
|308.000
|% -9,41
|
|OSMEN
|98,00
|166.366.707
|% -8,75
|
|ATSYH
|46,72
|6.421.559
|% -5,58
|
|RUBNS
|21,38
|154.071.984
|% -5,15
|
|VAKFN
|4,77
|95.868.937
|% -4,79
|
|THYAO
|183,30
|11.777.024.875
|% 3,62
|
|EREGL
|37,94
|5.257.251.258
|% 2,15
|
|TTKOM
|19,98
|3.694.240.877
|% 2,51
|
|TCELL
|36,90
|3.596.935.042
|% -1,18
|
|YKBNK
|11,84
|3.086.452.779
|% -4,36
|
|EKGYO
|7,73
|2.258.747.785
|% -3,74
|
|YKBNK
|11,84
|3.086.452.779
|% -4,36
|
|TTKOM
|19,98
|3.694.240.877
|% 2,51
|
|EREGL
|37,94
|5.257.251.258
|% 2,15
|
|SKBNK
|2,58
|359.751.023
|% -1,90
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6414
|23,6465
|% 1,13
|
|Euro
|25,4528
|25,4800
|% 1,30
|
|Sterlin
|29,5010
|29,6489
|% 0,62
|
|Frank
|25,9207
|26,0769
|% 0,48
|
|Riyal
|6,2877
|6,3192
|% 1,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-4,67
|
|Altın Gr.
|1.486
|1.487
|12,30
|
|Cumhuriyet
|9.903
|10.051
|20,00
|
|Tam
|9.854
|10.110
|29,27
|
|Yarım
|4.825
|4.921
|52,00
|
|Çeyrek
|2.413
|2.461
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,02
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|18,22
|18,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,61
|72,61
|-2,18
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59BNTAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 439, 923 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 81 artarak (% 0.03 ) 6, 283
-
17:58XU100
Endeks 5, 638 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 84, 560.00 milyon TL de
-
17:58PRKME
Yüzde 5.94 oranında artışla 16.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 204, 990 adet işlem
-
17:57IMASM
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 730, 975 adet işlem