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***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

23.11.2023 11:22
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Adem Demiral 32 SPL Düzey 3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219528


BIST
GÜNCEL HABERLER




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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:458.036
Değişim :  0,61% |  48,50
Açılış :  7.992  
Önceki Kapanış :  7.987  
En Düşük
7.990 En Yüksek
8.040
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAMAT 29,48 126.397.575 % 10,00  
SNPAM 190,60 8.314.734 % 9,98  
NATEN 413,50 248.280.757 % 9,97  
SMART 30,88 67.790.824 % 9,97  
ESEN 110,50 101.190.701 % 9,95  
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12:45 Alış Satış %  
Dolar 28,8222 28,8377 % -0,05  
Euro 31,5529 31,5717 % 0,44  
Sterlin 36,0622 36,2430 % 0,33  
Frank 32,5181 32,7140 % 0,01  
Riyal 7,6633 7,7018 % -0,08  
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12:45 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,69 23,73 % 0,66  
Platin 922,52 928,35 % 0,66  
Paladyum 1.052,80 1.059,28 % 0,66  
Brent Pet. 80,73 80,73 % 0,66  
Altın Ons 1.994,48 1.994,75 % 0,66  
Seans Raporu 12:45
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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