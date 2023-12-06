***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarFatih Baysal 25.11.2022 2010/? AktifBank Kurumsal Krediler Tahsis Bölüm Başkanı, 2006/2010 - TSKB Proje Finansı ve Şirket Değerleme çalışmaları 6 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar ve Kredi Derecelendirme, SPL Kurumsal YönetimErcan Taşkesen 25.11.2022 2015/...Aktif Bank ? İştirakler Bölüm Başkanı, 2014/2015 Tera Menkul değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Müdürü- Direktör 13 SPL Düzey 3, SPL Türev AraçlarYasin Atikler 30.03.2023 2004/2019 Denizbank-Yatırım Ürünleri Satış ve Pazarlama Müdürü 2019/2023 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. - Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Bölüm Başkanı 2023/? Aktif Yatırım Bankası A.Ş. - Genel Müdür SPL Düzey 3, SPL Türev AraçlarFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBurcu Atar Sönmez 12.11.2020 2018/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Müdürü, 2015/2018 - Alkhair Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi 15 SPL Düzey 3, SPL Türev AraçlarSinan Soyalp 15.07.2016 2016/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Direktörü, 2011/2016 Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticis 10 SPL Düzey 3, SPL Türev AraçlarMehmet Alp Ertekin 23.07.2020 2020/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetimi Müdürü, 2018/2020 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2017/2018 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Yatırım Analisti, 2014/2017 - QNB Finansinvest - Araştırma Analisti 8 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222904BIST