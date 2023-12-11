Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.12.2023 15:42
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az % 80i devamlı olarak -Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG-Environmental, Social, Governance) konularındaki performansları yüksek şirketlerden oluşturulan ?BIST Sürdürülebilirlik Endeksi? kapsamındaki şirketler ile yurt dışında genel kabul görmüş Sürdürülebilirlik endekslerine dahil yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve anılan yerli/yabancı şirketler tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası ve yabancı para cinsi borçlanma araçlarına, diğer para ve sermaye piyasası araçlarına, - Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG-Environmental, Social, Governance) kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş ve yönetilen yerli/yabancı (borsa yatırım fonları, girişim sermayesi fonlarına, gayrimenkul yatırım fonları, menkul kıymet yatırım fonları, vb.) sermaye piyasası araçları ile Türk Devleti ve il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer ihraççılar tarafından anılan kriterlere uygun olarak yurt içinde ve/veya yurt dışında ihraç edilen Türk Lirası ve yabancı para cinsi borçlanma araçlarına, diğer para ve sermaye piyasası araçlarına, - Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG-Environmental, Social, Governance) kriter ve hassasiyetlerine uygun olarak yönetilen ve bu kriterlere uyum konusunda faaliyet raporları, resmi internet siteleri vb. yerlerde taahhütte bulunan yerli ve yabancı ihraççılar (elektrik dağıtım ve pazarlama, yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren şirket ve kuruluşlar vb.) tarafından yurt içinde ve/veya yurt dışında ihraç edilmiş olan Türk Lirası ve yabancı para cinsi borçlanma araçları, diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. 3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224494


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.728
Değişim :  -2,34% |  -185,32
Açılış :  7.920  
Önceki Kapanış :  7.914  
En Düşük
7.723 En Yüksek
7.925
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 13,42 17.911.281 % 10,00  
AVTUR 8,80 4.867.777 % 10,00  
CATES 76,00 7.222.356 % 9,99  
BEYAZ 24,00 84.654.623 % 9,99  
CMBTN 2.356,00 215.830.462 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,9794 28,9850 % 0,00  
Euro 31,1637 31,1739 % -0,13  
Sterlin 36,2721 36,4541 % 0,03  
Frank 32,8230 33,0208 % 0,03  
Riyal 7,7041 7,7427 % -0,01  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,76 22,79 % 0,66  
Platin 916,67 917,90 % 0,66  
Paladyum 958,54 963,96 % 0,66  
Brent Pet. 75,70 75,70 % 0,66  
Altın Ons 1.982,23 1.982,49 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru