***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi, fon toplam değerinin asgari %80'inin devamlı olarak gümüşe dayalı yerli yatırım fonu katılma payları ve/veya gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulmuş yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon'un hedefi gümüş piyasalarındaki fiyat değişimlerinin yatırımcılarına yansıtarak kazanca iştirak etmesini sağlamaktır. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224498BIST