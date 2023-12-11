***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları ile en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. - Fon, unvanında TL ibaresi bulunan yatırım fonları (serbest fonlar dahil) ve borsa yatırım fonları katılma paylarına, Fon portföyüne alınacak ve alınacak işlemler olarak yalnızca TL olması koşuluyla Takasbank Para Piyasası ve Ters repo işlemlerine ve portföyü riskten koruma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde VİOP sözleşmelerine de yatırım yapılabilir. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224527BIST