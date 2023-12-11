***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.12.2023 16:04
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları ile en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. - Fon, unvanında TL ibaresi bulunan yatırım fonları (serbest fonlar dahil) ve borsa yatırım fonları katılma paylarına, Fon portföyüne alınacak ve alınacak işlemler olarak yalnızca TL olması koşuluyla Takasbank Para Piyasası ve Ters repo işlemlerine ve portföyü riskten koruma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde VİOP sözleşmelerine de yatırım yapılabilir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224527
BIST
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18:057.728
En Düşük
|Değişim
|: -2,34%
|| -185,32
|Açılış
|: 7.920
|
|Önceki Kapanış
|: 7.914
|
7.723
En Yüksek
7.925
18:0528,9851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 29,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0157
En Düşük
28,8493
18:0531,1695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0447
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,3600
En Düşük
31,0975
18:051.847,36
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -19,26
|Açılış
|: 1.847,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
|
1.872,34
En Düşük
1.845,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|13,42
|17.911.281
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,80
|4.867.777
|% 10,00
|
|CATES
|76,00
|7.222.356
|% 9,99
|
|BEYAZ
|24,00
|84.654.623
|% 9,99
|
|CMBTN
|2.356,00
|215.830.462
|% 9,99
|
|UMPAS
|8,10
|9.151.920
|% -10,00
|
|BSOKE
|12,60
|105.447.552
|% -10,00
|
|GZNMI
|23,94
|45.490.078
|% -10,00
|
|KRGYO
|45,36
|73.195.817
|% -10,00
|
|KLNMA
|39,30
|7.503.201
|% -9,99
|
|THYAO
|246,30
|8.303.669.409
|% -3,03
|
|YKBNK
|19,59
|3.168.471.814
|% -0,41
|
|AKBNK
|34,90
|3.147.946.884
|% -0,17
|
|ISCTR
|21,94
|2.983.501.336
|% -1,44
|
|TCELL
|58,00
|2.938.164.724
|% -0,85
|
|EKGYO
|7,51
|2.463.780.193
|% -4,94
|
|YKBNK
|19,59
|3.168.471.814
|% -0,41
|
|ISCTR
|21,94
|2.983.501.336
|% -1,44
|
|AGROT
|15,27
|1.896.650.000
|% 9,94
|
|ZOREN
|4,60
|579.090.008
|% -4,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9792
|28,9851
|% 0,00
|
|Euro
|31,1603
|31,1695
|% -0,14
|
|Sterlin
|36,2795
|36,4614
|% 0,05
|
|Frank
|32,8310
|33,0287
|% 0,05
|
|Riyal
|7,7059
|7,7446
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,74
|22,78
|% 0,66
|
|Platin
|919,11
|920,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|960,86
|967,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,74
|75,74
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.982,80
|1.983,09
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLRHO
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 38.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 049, 718 adet işlem
-
17:58ESEN
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 18.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 904, 008 adet işlem
-
17:57PRDGS
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 425, 349 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 37 kaybederek (% -1.20 ) 8, 393
-
17:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, AKBNK, YKBNK