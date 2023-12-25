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***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.12.2023 18:01
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 27.12.2023
ISIN Kodu TRYMKFT00349
Değerleme Kuruluşları -
Danışmanlık Hizmeti Alınan Kuruluşlar -
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) AKTİF PORTFÖY YÖNETİCİSİ A.Ş.
Fonun Süresi 10 YIL
Fonun Tasfiye Tarihi 31.12.2031

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Zeynep Tonoz 30.05.2023 23 YIL SPL Düzey 3- 25/12/2016 926921

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ercan Taşkesen 25.11.2022 2022/? - Pavo A.Ş. Genel Müdürü, 2015/2022 - Aktif Bank İştirakler Bölüm Başkanı, 2014/2015 Tera Menkul değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Müdürü- Direktör 13 Yıl SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Yasin Atikler 30.03.2023 2004/2019 Denizbank-Yatırım Ürünleri Satış ve Pazarlama Müdürü 2019/2023 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. - Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Bölüm Başkanı 2023/Devam Aktif Yatırım Bankası A.Ş. - Genel Müdür SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Saner Mesçioğlu 23.08.2023 Kredi Kayıt Bürosu Müdür (KKB) 2018/2019 - Aktif Ventures Direktör 2019/2023 - Aktif Portföy Direktör 2023- Devam 5 Yıl SPL Düzey Araçlar
Burcu Atar Sönmez 23.08.2023 2018/Devam Aktif Portföy Alternatif Fonlar Direktörü SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Gülsüm Arıcı 23.08.2023 2018/Devam Startupfon Kurucu Ortak 19 Yıl -

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Sinan Soyalp 15.07.2016 2016/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Direktörü, 2011/2016 Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 14 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Mehmet Alp Ertekin 23.07.2020 2020/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetimi Müdürü, 2018/2020 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2017/2018 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Yatırım Analisti, 2014/2017 - QNB Finansinvest - Araştırma Analisti 8 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Burcu Atar Sönmez 12.11.2020 2018/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Müdürü, 2015/2018 - Alkhair Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi 19 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No:8/1 Şişli/İstanbul +90 212 376 32 00 +90 212 340 80 36 info@aktifportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229023


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