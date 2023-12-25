***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon, mevzuatın izin verdiği yöntemlerle girişim şirketlerine ve mevzuatın izin verdiği diğer yatırım araçlarına yatırım yapmayı hedeflemektedir.Fon'un yatırım stretejisi büyüme potansiyeli devam eden, ölçeklenebilecek iş modeli olan, hissedarlık tablosunu sadeleştirmek isteyen, belirli seviyede büyüklüğe gelmiş anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla veya Kurul mevzuatının izin verdiği her türlü yöntemi kullanarak yatırım yapmaktır.Fon'un odaklandığı alan teknoloji tabanlı girişimler olup, Fon diğer sektörlere de yatırım yapabilecektir.Yatırım yapabilecek şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler sorumluluk sahibi, deneyimli, yetenekli, inovatif iş fikirlerini hayata geçirme kapasitesi olan yönetim kadrosuna sahip olmak, rekabette fark yaratacak büyüme stratejilerine sahip olmak ve sürdürülebilir katma değerli ürün ve hizmetleri müşterilerine ulaştırma potansiyeline sahip olmalarıdır.Fon yapmış olduğu yatırımlardan halka arz veya borsa dışında satış seçeneklerini kullanarak çıkabilir. Yatırım yapmış olduğu şirketlerdeki ortakları veya üçüncü kişilerle hisse satış anlaşmaları yapabilir. Ayrıca yatırım yapılan bir şirketin tasfiye edilmesi suretiyle de yatırım sonlandırılabilir.Fon, Türkiye'de herhangi bir mevzuata uygun olmayan bir ürünün üretimi, ticareti veya hizmetin verilmesi ile ilgili faaliyetlerle iştigal eden şirketlere yatırım yapmayacaktır. Ayrıca Fon alkol, domuz eti, kumar, tütün ürünlerinin üretimi, ticareti veya hizmeti verilmesi ile ilgili faaliyetlerle iştigal eden şirketlere yatırım yapmayacaktır.Uygulanacak her türlü yatırım kararı katılım finans ilkelerine uygun olacak şekilde gerçekleştirilecektir. Fon'un faaliyet ve yatırımlarının katılım finans ilkelerine uygunluğuna ilişkin alınan icazet belgesi KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanacaktır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,003425 1,25http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229039BIST