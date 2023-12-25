Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.12.2023 18:08
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, mevzuatın izin verdiği yöntemlerle girişim şirketlerine ve mevzuatın izin verdiği diğer yatırım araçlarına yatırım yapmayı hedeflemektedir.
Fon'un yatırım stretejisi büyüme potansiyeli devam eden, ölçeklenebilecek iş modeli olan, hissedarlık tablosunu sadeleştirmek isteyen, belirli seviyede büyüklüğe gelmiş anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla veya Kurul mevzuatının izin verdiği her türlü yöntemi kullanarak yatırım yapmaktır.
Fon'un odaklandığı alan teknoloji tabanlı girişimler olup, Fon diğer sektörlere de yatırım yapabilecektir.
Yatırım yapabilecek şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler sorumluluk sahibi, deneyimli, yetenekli, inovatif iş fikirlerini hayata geçirme kapasitesi olan yönetim kadrosuna sahip olmak, rekabette fark yaratacak büyüme stratejilerine sahip olmak ve sürdürülebilir katma değerli ürün ve hizmetleri müşterilerine ulaştırma potansiyeline sahip olmalarıdır.
Fon yapmış olduğu yatırımlardan halka arz veya borsa dışında satış seçeneklerini kullanarak çıkabilir. Yatırım yapmış olduğu şirketlerdeki ortakları veya üçüncü kişilerle hisse satış anlaşmaları yapabilir. Ayrıca yatırım yapılan bir şirketin tasfiye edilmesi suretiyle de yatırım sonlandırılabilir.
Fon, Türkiye'de herhangi bir mevzuata uygun olmayan bir ürünün üretimi, ticareti veya hizmetin verilmesi ile ilgili faaliyetlerle iştigal eden şirketlere yatırım yapmayacaktır. Ayrıca Fon alkol, domuz eti, kumar, tütün ürünlerinin üretimi, ticareti veya hizmeti verilmesi ile ilgili faaliyetlerle iştigal eden şirketlere yatırım yapmayacaktır.
Uygulanacak her türlü yatırım kararı katılım finans ilkelerine uygun olacak şekilde gerçekleştirilecektir. Fon'un faaliyet ve yatırımlarının katılım finans ilkelerine uygunluğuna ilişkin alınan icazet belgesi KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanacaktır.


Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,003425 1,25




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229039


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.265
Değişim :  -3,87% |  -292,69
Açılış :  7.527  
Önceki Kapanış :  7.558  
En Düşük
7.208 En Yüksek
7.527
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRKS 52,00 56.024.825 % 9,89  
MTRYO 6,37 2.052.917 % 7,78  
PRZMA 32,72 75.432.350 % 7,28  
BJKAS 46,96 32.720.570 % 6,73  
ERSU 9,93 20.705.702 % 5,19  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 29,1089 29,1364 % -0,25  
Euro 32,0216 32,0249 % -0,63  
Sterlin 36,8661 37,0510 % -0,35  
Frank 33,8699 34,0739 % -0,40  
Riyal 7,7407 7,7795 % -0,30  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,17 24,22 % 0,66  
Platin 970,66 980,34 % 0,66  
Paladyum 1.202,35 1.207,70 % 0,66  
Brent Pet. 79,18 79,18 % 0,66  
Altın Ons 2.052,78 2.053,27 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru