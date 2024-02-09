***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.02.2024 17:04
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,005479 2 Giriş Komisyonu Yoktur Çıkış Komisyonu Yoktur 20 Fonun birim pay değeri artış oranının kıstas getiri oranını aşan kısmı üzerinden hesaplanır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248531
BIST
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17:179.004
En Düşük
|Değişim
|: 0,60%
|| 53,83
|Açılış
|: 8.993
|
|Önceki Kapanış
|: 8.950
|
8.943
En Yüksek
9.035
17:1730,6860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0949
|Açılış
|: 30,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6600
|
30,6864
En Düşük
30,5224
17:1733,1132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0628
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,1551
En Düşük
32,9675
17:172.001,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,51
|Açılış
|: 2.001,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,65
|
2.009,80
En Düşük
1.995,78
BIST En Aktif Hisseler17:17
|TUCLK
|13,75
|289.643.432
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|96.534.444
|% 10,00
|
|BNTAS
|12,43
|202.962.057
|% 10,00
|
|MARBL
|22,02
|585.412.717
|% 9,99
|
|UFUK
|142,00
|8.577.399
|% 9,99
|
|TETMT
|6.750,00
|14.092.650
|% -10,00
|
|MARKA
|80,05
|23.553.832
|% -9,96
|
|AVHOL
|56,15
|178.235.391
|% -9,94
|
|KRGYO
|28,74
|535.061.195
|% -9,74
|
|UZERB
|196,30
|2.678.700
|% -6,92
|
|THYAO
|287,25
|6.059.625.460
|% 0,17
|
|GUBRF
|165,60
|5.017.705.171
|% 4,81
|
|EREGL
|46,26
|4.912.717.588
|% 1,72
|
|KOZAL
|22,02
|3.959.151.713
|% 3,77
|
|ASELS
|52,30
|3.953.330.627
|% 1,85
|
|EKGYO
|10,51
|3.392.728.162
|% 1,84
|
|TSPOR
|1,78
|511.356.761
|% 4,71
|
|QUAGR
|4,26
|1.050.451.033
|% 2,40
|
|KOZAL
|22,02
|3.959.151.713
|% 3,77
|
|YKBNK
|22,60
|3.383.491.476
|% -0,09
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6805
|30,6860
|% 0,31
|
|Euro
|33,1028
|33,1132
|% 0,19
|
|Sterlin
|38,6449
|38,8387
|% 0,42
|
|Frank
|34,9560
|35,1666
|% 0,26
|
|Riyal
|8,1570
|8,1979
|% 0,25
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,45
|22,47
|% 0,66
|
|Platin
|877,26
|879,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|873,70
|878,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,06
|82,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,31
|2.024,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:32KONKA
Yüzde 8.96 oranında artışla 57.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 946, 353 adet işlem
-
17:31LRSHO
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 004, 309 adet işlem
-
17:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TCELL, AKBNK
-
17:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 46 artarak (% 0.64 ) 7, 897
-
17:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARZUM, IHYAY, TUCLK, GEDZA, UFUK, ESCOM, MEGMT, SAMAT, MARBL, KARYE