***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un ana yatırım stratejisi olarak katılım esaslarına uygun olmak kaydıyla fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak yabancı tarafta GICS (Global Industry Classification Standard) tasnifine göre Information Technology Sector (Enformasyon Teknolojisi Sektörü)?nde ve yerli tarafta BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi (XTKJS)?nde yer alan geleceğin teknolojilerini bugünden kullanmayı hedefleyen, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren şirketlerin ortaklık paylarına, enformasyon teknolojileri, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, kira sertifikalarına ve teknoloji temalı yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fon, yatırımcıları için getiri ve risklerini çeşitlendirebilecekleri alternatif yatırım imkanı sunmaktadır. Fon ekonomik veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL, hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri yurtiçi ve yurtdışı ekonomik gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260215BIST