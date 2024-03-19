***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.03.2024 16:01
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un ana yatırım stratejisi olarak katılım esaslarına uygun olmak kaydıyla fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak yabancı tarafta GICS (Global Industry Classification Standard) tasnifine göre Information Technology Sector (Enformasyon Teknolojisi Sektörü)?nde ve yerli tarafta BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi (XTKJS)?nde yer alan geleceğin teknolojilerini bugünden kullanmayı hedefleyen, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren şirketlerin ortaklık paylarına, enformasyon teknolojileri, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, kira sertifikalarına ve teknoloji temalı yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fon, yatırımcıları için getiri ve risklerini çeşitlendirebilecekleri alternatif yatırım imkanı sunmaktadır. Fon ekonomik veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL, hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri yurtiçi ve yurtdışı ekonomik gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260215
BIST
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16:368.904
En Düşük
|Değişim
|: 2,13%
|| 185,98
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.910
16:3632,3459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0656
|Açılış
|: 33,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
16:3635,1484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0343
|Açılış
|: 36,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
16:362.240,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,89
|Açılış
|: 2.240,64
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler16:34
|AKENR
|7,26
|12.200.844
|% 10,00
|
|DERIM
|29,70
|9.360.055
|% 10,00
|
|TMSN
|162,80
|622.944.267
|% 10,00
|
|TURGG
|775,50
|52.511.659
|% 10,00
|
|PKART
|84,15
|18.363.659
|% 10,00
|
|PEKGY
|21,50
|632.225.757
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|238.144.711
|% -9,86
|
|ARTMS
|53,40
|1.746.902.020
|% -9,57
|
|BJKAS
|66,30
|461.386.134
|% -9,43
|
|KERVN
|2,16
|11.775.491
|% -9,24
|
|THYAO
|278,00
|7.725.038.587
|% 3,54
|
|TUPRS
|172,30
|3.781.504.258
|% 4,30
|
|YKBNK
|23,44
|3.299.196.079
|% 6,35
|
|REEDR
|58,40
|2.801.274.817
|% 4,75
|
|EREGL
|44,32
|2.728.620.469
|% 0,54
|
|ZOREN
|5,34
|1.851.015.316
|% 2,10
|
|ISCTR
|10,75
|2.587.342.489
|% 4,07
|
|YKBNK
|23,44
|3.299.196.079
|% 6,35
|
|MOGAN
|19,12
|2.663.254.301
|% -6,46
|
|EKGYO
|10,62
|1.318.102.350
|% 0,76
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3386
|32,3438
|% 0,20
|
|Euro
|35,1367
|35,1501
|% -0,09
|
|Sterlin
|42,1280
|42,3391
|% -0,21
|
|Frank
|37,3803
|37,5676
|% 0,05
|
|Riyal
|8,8509
|8,8953
|% 0,08
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,86
|24,89
|% 0,66
|
|Platin
|897,64
|898,48
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,78
|1.004,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,00
|87,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.153,58
|2.153,94
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:34
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-
16:48JANTS
Yüzde 9.95 oranında artışla 255.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 728, 579 adet işlem
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16:47XU100
Endeks 8, 891 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 99 üstünde . İşlem hacmi 66, 887.00 milyon TL de
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16:47ERSU
Yüzde 9.99 oranında artışla 25.76 lira fiyatla işlem gören hissede 199, 860 adet işlem
-
16:46MIPAZ
Yüzde 5.03 oranında artışla 98.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 367, 197 adet işlem
-
16:45DENGE
Yüzde 8.88 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 584, 784 adet işlem