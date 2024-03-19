***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.03.2024 16:03
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Fonun uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygunluğunun belirlenmesinde, faizsiz finansman ve yatrırım ürünleri alanında bu izahnamenin ekinde bilgilerine yer verilen bağımsız bir danışman kararı aranacak ve bu karar bağlayıcı olacaktır. Fon ters repo,repo,faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant, swap işlemlerini ve buna benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınamaz. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260216
BIST
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16:368.904
En Düşük
|Değişim
|: 2,13%
|| 185,98
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.910
16:3632,3459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0656
|Açılış
|: 33,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
16:3635,1484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0343
|Açılış
|: 36,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
16:362.240,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,89
|Açılış
|: 2.240,64
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler16:36
|AKENR
|7,26
|12.193.642
|% 10,00
|
|TMSN
|162,80
|622.631.203
|% 10,00
|
|TURGG
|775,50
|52.511.659
|% 10,00
|
|PKART
|84,15
|18.363.659
|% 10,00
|
|DERIM
|29,70
|9.314.347
|% 10,00
|
|PEKGY
|21,50
|632.049.564
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|238.115.970
|% -9,86
|
|BJKAS
|66,35
|461.346.817
|% -9,36
|
|KERVN
|2,16
|11.775.491
|% -9,24
|
|ARTMS
|53,75
|1.743.728.505
|% -8,98
|
|THYAO
|277,75
|7.600.523.191
|% 3,45
|
|TUPRS
|172,30
|3.754.477.978
|% 4,30
|
|YKBNK
|23,42
|3.273.641.805
|% 6,26
|
|REEDR
|58,45
|2.797.562.245
|% 4,84
|
|EREGL
|44,28
|2.717.272.050
|% 0,45
|
|ZOREN
|5,34
|1.850.540.282
|% 2,10
|
|ISCTR
|10,75
|2.576.979.474
|% 4,07
|
|YKBNK
|23,42
|3.273.641.805
|% 6,26
|
|MOGAN
|19,08
|2.650.842.828
|% -6,65
|
|EKGYO
|10,62
|1.312.677.301
|% 0,76
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3412
|32,3459
|% 0,20
|
|Euro
|35,1373
|35,1484
|% -0,10
|
|Sterlin
|42,1263
|42,3375
|% -0,21
|
|Frank
|37,3760
|37,5634
|% 0,04
|
|Riyal
|8,8514
|8,8958
|% 0,09
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,81
|24,84
|% 0,66
|
|Platin
|897,25
|898,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.004,49
|1.007,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,17
|87,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.151,04
|2.151,40
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:48JANTS
Yüzde 9.95 oranında artışla 255.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 728, 579 adet işlem
-
16:47XU100
Endeks 8, 891 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 99 üstünde . İşlem hacmi 66, 887.00 milyon TL de
-
16:47ERSU
Yüzde 9.99 oranında artışla 25.76 lira fiyatla işlem gören hissede 199, 860 adet işlem
-
16:46MIPAZ
Yüzde 5.03 oranında artışla 98.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 367, 197 adet işlem
-
16:45DENGE
Yüzde 8.88 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 584, 784 adet işlem