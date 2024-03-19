***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un amacı yatırımcılarına, orta ve uzun vadede yüksek getiri sağlamaktır. Fon bu amaçla portföy dağılımını, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalara bağlı kalmak kaydıyla, değişen piyasa koşullarına göre sıklıkla değiştirebilir. Fon, ağırlıklı olarak yatırım yaptığı yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının farklı stratejilerinden riskin çeşitlendirilmesi sureti ile getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon bununla birlikte, optimal bir risk-getiri perspektifiyle, yüksek riskli finansal varlıklara, yapılandırılmış yatırım araçlarına, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara yatırım yapan yatırım fonlarına veya borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. 4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260219BIST