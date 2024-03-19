***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.03.2024 16:10
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un amacı yatırımcılarına, orta ve uzun vadede yüksek getiri sağlamaktır. Fon bu amaçla portföy dağılımını, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalara bağlı kalmak kaydıyla, değişen piyasa koşullarına göre sıklıkla değiştirebilir. Fon, ağırlıklı olarak yatırım yaptığı yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının farklı stratejilerinden riskin çeşitlendirilmesi sureti ile getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon bununla birlikte, optimal bir risk-getiri perspektifiyle, yüksek riskli finansal varlıklara, yapılandırılmış yatırım araçlarına, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara yatırım yapan yatırım fonlarına veya borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260219
BIST
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16:368.904
En Düşük
|Değişim
|: 2,13%
|| 185,98
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.910
16:3632,3459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0656
|Açılış
|: 33,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
16:3635,1484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0343
|Açılış
|: 36,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
16:362.240,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,89
|Açılış
|: 2.240,64
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler16:36
|AKENR
|7,26
|12.193.642
|% 10,00
|
|TMSN
|162,80
|622.631.203
|% 10,00
|
|TURGG
|775,50
|52.511.659
|% 10,00
|
|PKART
|84,15
|18.363.659
|% 10,00
|
|DERIM
|29,70
|9.314.347
|% 10,00
|
|PEKGY
|21,50
|632.049.564
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|238.115.970
|% -9,86
|
|BJKAS
|66,35
|461.346.817
|% -9,36
|
|KERVN
|2,16
|11.775.491
|% -9,24
|
|ARTMS
|53,75
|1.743.728.505
|% -8,98
|
|THYAO
|277,75
|7.600.523.191
|% 3,45
|
|TUPRS
|172,30
|3.754.477.978
|% 4,30
|
|YKBNK
|23,42
|3.273.641.805
|% 6,26
|
|REEDR
|58,45
|2.797.562.245
|% 4,84
|
|EREGL
|44,28
|2.717.272.050
|% 0,45
|
|ZOREN
|5,34
|1.850.540.282
|% 2,10
|
|ISCTR
|10,75
|2.576.979.474
|% 4,07
|
|YKBNK
|23,42
|3.273.641.805
|% 6,26
|
|MOGAN
|19,08
|2.650.842.828
|% -6,65
|
|EKGYO
|10,62
|1.312.677.301
|% 0,76
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3412
|32,3459
|% 0,20
|
|Euro
|35,1373
|35,1484
|% -0,10
|
|Sterlin
|42,1263
|42,3375
|% -0,21
|
|Frank
|37,3760
|37,5634
|% 0,04
|
|Riyal
|8,8514
|8,8958
|% 0,09
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,81
|24,84
|% 0,66
|
|Platin
|897,25
|898,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.004,49
|1.007,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,17
|87,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.151,04
|2.151,40
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:36
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-
16:48JANTS
Yüzde 9.95 oranında artışla 255.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 728, 579 adet işlem
-
16:47XU100
Endeks 8, 891 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 99 üstünde . İşlem hacmi 66, 887.00 milyon TL de
-
16:47ERSU
Yüzde 9.99 oranında artışla 25.76 lira fiyatla işlem gören hissede 199, 860 adet işlem
-
16:46MIPAZ
Yüzde 5.03 oranında artışla 98.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 367, 197 adet işlem
-
16:45DENGE
Yüzde 8.88 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 584, 784 adet işlem