***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
09.01.2023 09:28
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,79
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,79
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1890346,61
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 57,54
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,25
- Kurucu (%)
% 57,54
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 30,98
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,97
d) Diğer Giderler (%)
% 7,51
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096381
BIST
10:425.341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -1,14
|Açılış
|: 5.402
|
|Önceki Kapanış
|: 5.342
|
5.417
En Düşük
5.341
10:4218,7823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0758
|Açılış
|: 18,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9200
|
18,7974
En Düşük
18,6125
10:4220,0661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1527
|Açılış
|: 20,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9200
|
20,1077
En Düşük
19,9153
10:421.132,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 9,85
|Açılış
|: 1.133,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.122,87
|
1.135,78
En Düşük
1.124,03
BIST En Aktif Hisseler10:40
|GSRAY
|7,48
|18.320.353
|% 10,00
|
|BALAT
|23,10
|201.686
|% 10,00
|
|CASA
|210,10
|47.903
|% 10,00
|
|VKING
|39,60
|815.641
|% 10,00
|
|TERA
|28,20
|5.327.318
|% 9,98
|
|KATMR
|2,59
|194.038.060
|% -9,12
|
|FENER
|67,15
|323.344.723
|% -7,06
|
|UMPAS
|5,18
|63.015
|% -5,82
|
|FLAP
|15,30
|40.301.451
|% -4,97
|
|ATLAS
|3,22
|1.858.589
|% -4,73
|
|KRDMD
|19,72
|1.738.962.139
|% 2,39
|
|THYAO
|144,20
|1.436.344.299
|% 1,19
|
|EREGL
|42,10
|1.157.606.950
|% 1,10
|
|ENKAI
|34,86
|890.336.907
|% 2,11
|
|ASELS
|63,80
|851.232.900
|% 1,43
|
|KRDMD
|19,72
|1.738.962.139
|% 2,39
|
|EKGYO
|9,19
|810.638.599
|% -0,33
|
|KATMR
|2,59
|194.038.060
|% -9,12
|
|YKBNK
|10,72
|423.106.367
|% -0,28
|
|PETKM
|19,47
|549.124.212
|% 0,72
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7780
|18,7837
|% 0,41
|
|Euro
|20,0490
|20,0615
|% 0,74
|
|Sterlin
|22,7105
|22,8244
|% 0,67
|
|Frank
|20,2204
|20,3422
|% 0,67
|
|Riyal
|4,9848
|5,0098
|% 0,46
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|7,27
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|10,40
|
|Cumhuriyet
|7.588
|7.703
|50,00
|
|Tam
|7.659
|7.730
|142,00
|
|Yarım
|3.709
|3.779
|70,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.889
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,49
|0,14
|
|B. Petrol
|79,89
|79,89
|1,32
|