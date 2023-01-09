***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
09.01.2023 09:29
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,37
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,26
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,26
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1056295,25
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 39,76
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 61,18
- Kurucu (%)
% 39,76
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 21,41
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,82
d) Diğer Giderler (%)
% 32
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096384
BIST
18:055.342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.342
|
5.420
En Düşük
4.961
18:0518,7748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0683
|Açılış
|: 18,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9200
|
18,7974
En Düşük
18,6125
18:0520,0756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1622
|Açılış
|: 20,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9200
|
20,1077
En Düşük
19,9153
18:051.134,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 11,57
|Açılış
|: 1.134,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.122,87
|
1.135,06
En Düşük
1.124,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRKSN
|21,62
|5.130.448
|% 100,00
|
|DESPC
|19,47
|5.729.283
|% 0,00
|
|DAGI
|6,58
|9.667.147
|% 0,00
|
|BLCYT
|17,50
|34.236.891
|% 0,00
|
|BEYAZ
|23,74
|106.204.902
|% 0,00
|
|DESPC
|19,47
|5.729.283
|% 0,00
|
|DAGI
|6,58
|9.667.147
|% 0,00
|
|BLCYT
|17,50
|34.236.891
|% 0,00
|
|BEYAZ
|23,74
|106.204.902
|% 0,00
|
|BASCM
|4,70
|625.622
|% 0,00
|
|EREGL
|41,64
|13.088.805.918
|% 0,00
|
|ASELS
|62,90
|9.053.483.522
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,26
|7.166.340.079
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,22
|5.685.522.139
|% 0,00
|
|ENKAI
|34,14
|4.997.951.255
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,22
|5.685.522.139
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,26
|7.166.340.079
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,75
|3.831.097.854
|% 0,00
|
|EREGL
|41,64
|13.088.805.918
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,86
|770.717.603
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7541
|18,7765
|% 0,37
|
|Euro
|20,0313
|20,0714
|% 0,79
|
|Sterlin
|22,7666
|22,8808
|% 0,92
|
|Frank
|20,2123
|20,3340
|% 0,63
|
|Riyal
|4,9799
|5,0049
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|11,55
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|11,34
|
|Cumhuriyet
|7.588
|7.703
|50,00
|
|Tam
|7.653
|7.738
|150,00
|
|Yarım
|3.706
|3.783
|74,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.891
|37,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,52
|14,55
|0,20
|
|B. Petrol
|79,65
|79,65
|1,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NTGAZ
Yüzde 9.35 oranında artışla 39.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 881 adet işlem
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17:58ASELS
Yüzde 8.57 oranında artışla 63.95 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 608, 128 adet işlem
-
17:57KRDMD
Yüzde 8.67 oranında artışla 19.56 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 052, 879 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 31 üstünde . İşlem hacmi 126, 574.00 milyon TL de
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17:55TTKOM
Yüzde 9.08 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 938, 798 adet işlem