***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
09.01.2023 09:30
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,96
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,96
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1319515,72
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 43,94
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 67,6
- Kurucu (%)
% 43,94
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 23,66
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,19
d) Diğer Giderler (%)
% 31,21
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096385
BIST
12:225.247
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -94,58
|Açılış
|: 5.402
|
|Önceki Kapanış
|: 5.342
|
5.417
En Düşük
5.177
12:2218,7826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0761
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9100
|
18,7974
En Düşük
18,6125
12:2220,0698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1564
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1000
|
20,1086
En Düşük
19,9153
12:221.130,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 7,68
|Açılış
|: 1.130,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.122,87
|
1.135,78
En Düşük
1.124,03
BIST En Aktif Hisseler12:20
|GSRAY
|7,48
|22.215.884
|% 10,00
|
|BALAT
|23,10
|201.686
|% 10,00
|
|CASA
|210,10
|47.903
|% 10,00
|
|VKING
|39,60
|815.641
|% 10,00
|
|TERA
|28,20
|13.864.051
|% 9,98
|
|MARTI
|4,58
|39.437.074
|% -9,84
|
|KATMR
|2,57
|277.424.250
|% -9,82
|
|FENER
|65,45
|522.069.832
|% -9,41
|
|ULUFA
|6,68
|15.635.603
|% -6,70
|
|RYGYO
|11,91
|30.181.862
|% -6,15
|
|KRDMD
|19,29
|4.721.393.981
|% 0,16
|
|THYAO
|140,80
|4.002.133.177
|% -1,19
|
|EREGL
|40,88
|3.589.734.157
|% -1,83
|
|ENKAI
|34,90
|2.485.178.103
|% 2,23
|
|ASELS
|61,80
|2.467.973.118
|% -1,75
|
|KRDMD
|19,29
|4.721.393.981
|% 0,16
|
|EKGYO
|9,10
|1.940.796.957
|% -1,30
|
|YKBNK
|10,47
|1.180.100.460
|% -2,60
|
|KATMR
|2,57
|277.424.250
|% -9,82
|
|PETKM
|19,08
|1.707.400.001
|% -1,29
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7765
|18,7821
|% 0,40
|
|Euro
|20,0494
|20,0648
|% 0,76
|
|Sterlin
|22,7779
|22,8921
|% 0,97
|
|Frank
|20,2403
|20,3623
|% 0,77
|
|Riyal
|4,9835
|5,0085
|% 0,44
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|5,86
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|7,97
|
|Cumhuriyet
|7.611
|7.726
|23,00
|
|Tam
|7.648
|7.708
|120,00
|
|Yarım
|3.704
|3.768
|59,00
|
|Çeyrek
|1.857
|1.884
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|0,10
|
|B. Petrol
|80,76
|80,76
|2,19
|