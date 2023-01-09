***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
09.01.2023 09:31
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,02
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,02
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
831761,96
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 32,26
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 49,63
- Kurucu (%)
% 32,26
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 17,37
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,61
d) Diğer Giderler (%)
% 46,76
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096387
BIST
10:085.372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 29,82
|Açılış
|: 5.402
|
|Önceki Kapanış
|: 5.342
|
5.417
En Düşük
5.359
10:0818,7799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0734
|Açılış
|: 79,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 78,5700
|
18,7974
En Düşük
18,6125
10:0820,0913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1779
|Açılış
|: 8,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4200
|
20,1077
En Düşük
19,9153
10:0814,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,18
|Açılış
|: 14,53
|
|Önceki Kapanış
|: 14,35
|
14,56
En Düşük
14,38
BIST En Aktif Hisseler10:06
|GSRAY
|7,48
|11.553.885
|% 10,00
|
|BALAT
|23,10
|201.686
|% 10,00
|
|CASA
|210,10
|47.903
|% 10,00
|
|VKING
|39,60
|815.641
|% 10,00
|
|TERA
|28,20
|3.645.442
|% 9,98
|
|FENER
|66,20
|185.151.278
|% -8,37
|
|KATMR
|2,63
|53.848.350
|% -7,72
|
|UMPAS
|5,18
|63.015
|% -5,82
|
|ATLAS
|3,24
|462.393
|% -4,14
|
|ULUFA
|6,87
|2.225.183
|% -4,05
|
|KRDMD
|19,66
|590.707.744
|% 2,08
|
|THYAO
|144,20
|569.462.581
|% 1,19
|
|EREGL
|42,20
|398.671.830
|% 1,34
|
|ASELS
|64,30
|349.827.176
|% 2,23
|
|EKGYO
|9,28
|349.030.504
|% 0,65
|
|EKGYO
|9,28
|349.030.504
|% 0,65
|
|KRDMD
|19,66
|590.707.744
|% 2,08
|
|KATMR
|2,63
|53.848.350
|% -7,72
|
|YKBNK
|10,77
|149.255.845
|% 0,19
|
|SKBNK
|2,89
|30.903.794
|% 1,05
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7760
|18,7793
|% 0,39
|
|Euro
|20,0834
|20,0955
|% 0,91
|
|Sterlin
|22,7534
|22,8675
|% 0,86
|
|Frank
|20,2188
|20,3406
|% 0,67
|
|Riyal
|4,9822
|5,0072
|% 0,41
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|12,38
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|11,36
|
|Cumhuriyet
|7.588
|7.703
|50,00
|
|Tam
|7.660
|7.738
|150,00
|
|Yarım
|3.710
|3.782
|73,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.891
|37,00
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,09
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,51
|14,53
|0,18
|
|B. Petrol
|79,63
|79,63
|1,06
|
Seans Raporu
10:06
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