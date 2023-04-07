***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2023 14:38
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 5,26
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 5,26
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1220,99
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 3,08
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 4,74
- Kurucu (%)
% 3,08
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 1,66
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 40,2
d) Diğer Giderler (%)
% 55,06
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133546
BIST
16:224.941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 27,95
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.953
En Düşük
4.899
16:2219,2573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
16:2221,0551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0214
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9515
16:221.243,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,66
|Açılış
|: 1.243,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler16:22
|MRSHL
|529,10
|14.823.677
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.782.922.983
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|37.459.075
|% 9,97
|
|DYOBY
|23,62
|105.156.852
|% 9,96
|
|BURCE
|56,95
|42.298.795
|% 9,94
|
|ONCSM
|116,30
|137.262.987
|% -9,98
|
|TMPOL
|33,88
|109.971.244
|% -6,15
|
|POLTK
|2.077,00
|24.533.696
|% -5,78
|
|DITAS
|27,58
|15.380.340
|% -4,90
|
|ARASE
|138,00
|15.957.822
|% -3,83
|
|THYAO
|127,50
|2.126.828.907
|% 0,24
|
|KOZAL
|21,70
|1.906.670.862
|% 1,40
|
|ASTOR
|57,95
|1.825.529.717
|% -1,36
|
|GESAN
|74,35
|1.782.922.983
|% 9,99
|
|EREGL
|35,04
|1.501.559.877
|% 0,57
|
|EKGYO
|6,59
|1.215.541.326
|% 2,81
|
|AKFYE
|15,17
|1.357.039.821
|% 1,13
|
|KOZAL
|21,70
|1.906.670.862
|% 1,40
|
|YYAPI
|3,02
|232.505.743
|% 4,86
|
|SKBNK
|2,51
|191.984.339
|% 0,00
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2452
|19,2573
|% 0,03
|
|Euro
|20,9581
|21,0551
|% 0,10
|
|Sterlin
|23,8036
|23,9229
|% -0,26
|
|Frank
|21,1462
|21,2736
|% -0,20
|
|Riyal
|5,1171
|5,1428
|% 0,05
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,66
|
|Cumhuriyet
|8.486
|8.615
|43,00
|
|Tam
|8.528
|8.586
|23,00
|
|Yarım
|4.165
|4.201
|11,00
|
|Çeyrek
|2.083
|2.101
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|